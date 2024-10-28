Неожиданный рейтинг сильнейших армий мира: на каком месте Украина

Издание US News and World Report опубликовало рейтинг сильнейших армий мира на 2024 год, в котором Украина оказалась на восьмом месте. Лидером рейтинга армий по силе стала Россия.

Украинские военные. Фото из открытых источников

Согласно опросу US News and World Report, сильнейшей армией мира стала Россия. На втором месте оказались США, а тройку лидеров замыкает Израиль. Украина в рейтинге американского издания оказалась на восьмом месте.

Рейтинг сильнейших армий мира на 2024 год по US News and World Report:

Россия

США

Израиль

Китай

Южная Корея

Иран

Великобритания

Украина

Германия

Турция

Рейтинг самых сильных армий мира от US News and World Report вызвал резкую критику. Как сообщает издание, он основан на опросах респондентов со всего мира, которые назвали сильнейшие армии. Однако американский ресурс не указывает в каких странах проводился опрос и был ли он представлен репрезентативной группой.

Кроме того, что Россия оказалась на первом месте, в сети скептически относятся к позиции Беларуси, которая заняла 12 место и обогнала Саудовскую Аравию и Индию – 13 и 14 место соответственно. Рейтинг армий мира от US News and World Report поставил Польшу на 24 место, Канаду на 32, а Италию на 34 место.

Для сравнения ресурс Global Firepower создал рейтинг армий мира, которым оценивает разные параметры армий мира от численности военных, количества танков, самолетов до ресурсов страны и ВВП. В этом рейтинге первое место за США. Россия занимает второе, а Китай – третий. Украина в 2024 году на 18 месте, Италия – 10, Польша – 21, а Беларусь – 64.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о рейтинге армий мира по численности военных.

Также "Комментарии" писали о рейтинге самых слабых армий в Европе.