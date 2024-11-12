Неожиданный лидер: один из регионов обогнал Киев по количеству электрокаров

В октябре этого года Львовская область вышла во главу угла среди регионов Украины по количеству новых регистраций электромобилей. По данным Укравтопрома, во Львове и области зарегистрировали 597 электрокаров, и из них 92% были подержанными. Это означает, что большинство львовян выбирают авто с пробегом, что делает "зеленый" транспорт более доступным для населения.

Львовщина лидирует в Украине по количеству электромобилей в октябре

В то же время, в Киеве, где за октябрь зарегистрировали 604 электромобиля, только 48% из них были подержаны. Это показывает, что в столице больше покупателей выбирают новые автомобили, возможно, из-за более высокого уровня доходов или желания получить самые современные модели.

Среди новых авто лидерами стали модели HONDA M-NV, популярная во Львове, Киеве и Днепре, и Volkswagen ID.4, который выбирают жители Киевской области. Среди употребляемых авто украинцы предпочитают TESLA Model Y, особенно в Киеве и Днепропетровской области, а также NISSAN Leaf, который пользуется спросом во Львове и Одессе.

Читайте на портале "Комментарии" — Украинцы все больше интересуются электромобилями, и результаты октября это подтверждают. По данным Укравтопрома, в тройку самых популярных новых авто вошел электромобиль HONDA M-NV, заняв третье место по количеству продаж. Первое место традиционно удерживает RENAULT Duster, разошедшийся тиражом в 749 единиц, а второе – TOYOTA RAV-4 с 269 проданными авто.

Ранее "Комментарии" писали, что за первые восемь месяцев этого года украинцы импортировали почти 216 тысяч легковых автомобилей, потратив на это почти 3 миллиарда долларов. Это значительный рост: количество авто, ввезенных в страну, увеличилось на 15% по сравнению с прошлым годом, а их стоимость – на 19%. Такие данные предоставил Укравтопром, ссылаясь на информацию Госстата.