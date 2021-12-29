Необычной формы: как будут выглядеть новые памятные монеты

Набор монет "Казацкие клейноды", фото Нацбанк

30 декабря в обращение будут введены новые памятные монеты под названием "Казацкие клейноды". Об этом сообщают в пресс-службе Национального банка Украины.

Набор "Казачьи клейноды" состоит из четырех монет, отчеканенных из серебра. Номинал монет – 10 гривен. Вес одной монеты – 124,4 грамма.



На монетах изображены главные клейноды Войска Запорожского – флаг, булава, бунчук, печать, пернач, литавры, сурьмы, каламар. Также на реверсе отчеканены гетманские печати Григория Лободы, Богдана Хмельницкого, Петра Дорошенко и Ивана Скоропадского, которые использовались на протяжении XVI–XVIII веков.

На всех монетах есть малый Государственный Герб Украины, надпись "Украина", обозначение номинала, а также года чеканки, пробы и логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины.

Монеты, изготовленные из ценного металла, будут упакованы в деревянном футляре и в футляре с флоковым покровом в сувенирной упаковке. В деревянной упаковке тираж выпуска 100 штук, в сувенирной упаковке – 1900 штук.

На монетах запечатлены предметы, являющиеся символами времен украинского казачества, что защищало Родину от турецко-татарских войск и стало центром демократии в тогдашнем мире. Над созданием памятных монет работали художники Таран Владимир, Харук Александр, Харук Сергей и скульпторы Демьяненко Владимир, Чайковский Роман.

Как сообщал портал "Комментарии", Нацбанк выпустил памятную монету, посвященную символу 2022 года по китайскому календарю — черному водному Тигру. Новая монета номиналом пять гривен получила название "Год Тигра".





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