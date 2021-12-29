logo

BTC/USD

47685.73

ETH/USD

3795.85

LTC/USD

147.86

USD/UAH

27.30

EUR/UAH

31.00

RUB/UAH

0.39

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Необычной формы: как будут выглядеть новые памятные монеты
commentss НОВОСТИ Все новости

Необычной формы: как будут выглядеть новые памятные монеты

НБУ выпустил новые памятные монеты "Казацкие клейноды"

сегодня, 08:50
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

Необычной формы: как будут выглядеть новые памятные монеты

Набор монет "Казацкие клейноды", фото Нацбанк

30 декабря в обращение будут введены новые памятные монеты под названием "Казацкие клейноды". Об этом сообщают в пресс-службе Национального банка Украины.

Набор "Казачьи клейноды" состоит из четырех монет, отчеканенных из серебра. Номинал монет – 10 гривен. Вес одной монеты – 124,4 грамма.

На монетах изображены главные клейноды Войска Запорожского – флаг, булава, бунчук, печать, пернач, литавры, сурьмы, каламар. Также на реверсе отчеканены гетманские печати Григория Лободы, Богдана Хмельницкого, Петра Дорошенко и Ивана Скоропадского, которые использовались на протяжении XVI–XVIII веков.

На всех монетах есть малый Государственный Герб Украины, надпись "Украина", обозначение номинала, а также года чеканки, пробы и логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины.

Монеты, изготовленные из ценного металла, будут упакованы в деревянном футляре и в футляре с флоковым покровом в сувенирной упаковке. В деревянной упаковке тираж выпуска 100 штук, в сувенирной упаковке – 1900 штук.

На монетах запечатлены предметы, являющиеся символами времен украинского казачества, что защищало Родину от турецко-татарских войск и стало центром демократии в тогдашнем мире. Над созданием памятных монет работали художники Таран Владимир, Харук Александр, Харук Сергей и скульпторы Демьяненко Владимир, Чайковский Роман.

Как сообщал портал "Комментарии", Нацбанк выпустил памятную монету, посвященную символу 2022 года по китайскому календарю — черному водному Тигру. Новая монета номиналом пять гривен получила название "Год Тигра".



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://bank.gov.ua/ua/uah/investment-coins/souvenier-coins?page=1&perPage=5&search=&from=30.12.2021&to=30.12.2021
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!