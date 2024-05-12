Nemo из Швейцарии с необычным флагом на Евровидение: что он означает

11 мая состоялся грандиозный финал Евровидение 2024. Во время "Парада флагов", когда участники конкурса выходят на сцену с символами своих стран, представители Швейцарии Nemo появились на сцене сразу с двумя флагами. Объясняем, что означает их второе знамя.



Nemo с небинарным флагом на Евровидении 2024. Фото из открытых источников

В начале финального концерта Евровидение участники с Швейцарии Nemo вышли на сцену с двумя флагами. Помимо швейцарского флага, зрители также могли увидеть небинарный флаг, который держали перед собой Nemo.

Небинарный флаг – это флаг гордости, представляющий небинарное сообщество. Он был разработан Кай Роуэн в 2014 году и состоит из четырех горизонтальных полос желтого, белого, фиолетового и черного цветов.

Желтая полоса представляет людей вне цисгендерной системы. Белая полоса символизирует людей разного пола. Фиолетовая полоса указывает на людей, идентифицирующих себя как смесь мужчин и женщин. Черная полоса символизирует людей постарше, которые чувствуют, что у них нет пола.

Евровидение 2024 года закончилось победой Nemo, который получил 591 балл. Настоящее имя — Немо Мэттлер. Они родились в 1999 году в маленьком двуязычном швейцарском городке в Биль и с раннего детства играли на скрипке, фортепиано и барабанах. В 2016 году Nemo стали известны благодаря своему появлению на конкурсе SRF Virus (#Cypher), а их выступление стало вирусным в социальных сетях.

2020 стал началом периода изменений для Nemo, поскольку они начали писать и продюсировать других исполнителей, а также выпускали песни на английском. В своей музыке Nemo обсуждает такие темы как гендерная идентичность, психическое здоровье и поиск своего места в этом мире.

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