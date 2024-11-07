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Некоторые украинцы снова должны пройти ВЛК: кто должен это сделать

Ограниченно пригодные военнообязанные должны повторно пройти ВЛК

сегодня, 11:47
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Черновалова Кристина

Всем, кто имел статус "ограниченно подходящий", нужно снова пройти медосмотр до 5 февраля 2025 года. Это новые правила, которые вводит закон №3621, принятый 4 мая. Закон требует, чтобы все, кто раньше получил такой статус, проверили свое здоровье снова.

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Начальник отделения военного учета Ровенского территориального центра комплектования и социальной поддержки Александр Бодин говорит, что это важно, потому что старый статус уже не действует.

"4 мая вступил в силу закон № 3621, которым фактически статус "ограниченно годен" был отменен. Этим же законом был предусмотрен срок 9 месяцев, для того чтобы военнообязанные, имеющие статус "ограниченно годный", прошли повторное медицинское освидетельствование военно- врачебных комиссий и получили один из актуальных статусов", – сказал представитель ТЦК в комментарии "Общественному".

Есть несколько вариантов статусов, которые могут быть назначены после переосвидетельствования:

  • "пригодный к военной службе" – это означает, что вы можете служить где угодно в армии;

  • "пригодный для службы в поддерживающих воинских частях" – это для тех, кто будет работать в тылу или в учебных военных учреждениях;

  • "временно непригодный" – для нуждающихся в лечении или восстановлении;

  • "непригодный" – с возможностью просмотра через определенное время или с исключением из учета.

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Источник: https://suspilne.media/rivne/874153-predstavnik-rivnenskogo-tck-i-sp-nagadav-so-do-5-lutogo-obmezeno-pridatnim-treba-projti-medkomisiu/
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