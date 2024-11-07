Некоторые украинцы снова должны пройти ВЛК: кто должен это сделать

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Черновалова Кристина
Всем, кто имел статус "ограниченно подходящий", нужно снова пройти медосмотр до 5 февраля 2025 года. Это новые правила, которые вводит закон №3621, принятый 4 мая. Закон требует, чтобы все, кто раньше получил такой статус, проверили свое здоровье снова.
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Начальник отделения военного учета Ровенского территориального центра комплектования и социальной поддержки Александр Бодин говорит, что это важно, потому что старый статус уже не действует.
Есть несколько вариантов статусов, которые могут быть назначены после переосвидетельствования:
"пригодный к военной службе" – это означает, что вы можете служить где угодно в армии;
"пригодный для службы в поддерживающих воинских частях" – это для тех, кто будет работать в тылу или в учебных военных учреждениях;
"временно непригодный" – для нуждающихся в лечении или восстановлении;
"непригодный" – с возможностью просмотра через определенное время или с исключением из учета.
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