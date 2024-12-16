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Некоторые украинцы могут остаться без пенсий: кто именно

Пенсионерам, проживающим за границей, необходимо пройти физическую идентификацию, чтобы подтвердить свое право на получение пенсионных выплат

сегодня, 15:50
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Черновалова Кристина

Ноябрь стал решающим месяцем для проживающих за рубежом украинских пенсионеров. Им необходимо пройти обязательную процедуру физической идентификации, чтобы подтвердить свое право на получение пенсий. Без этого их выплаты могут быть прекращены.

Некоторые украинцы могут остаться без пенсий: кто именно

Как украинцам за рубежом избежать потери пенсии

Процедура идентификации нужна, чтобы Пенсионный фонд Украины мог убедиться, что выплаты получает именно лицо, которому они принадлежат. Если пенсионер не выполнит это требование, его пенсию могут временно приостановить. Вот главные причины прекращения выплат:

  • предоставление ложных данных при оформлении пенсии;

  • отсутствие прохождения идентификации;

  • проживание за границей без уведомления ПФУ;

  • заявление пенсионера о прекращении выплат через переезд;

  • статус пропавшего без вести или признание лица умершим;

  • непростительство действий пенсионера — если он не получал пенсию шесть месяцев подряд.

Если выплаты остановлены, возобновить их можно, обратившись в сервисный центр Пенсионного фонда с паспортом и соответствующим заявлением.

Несмотря на распространенные слухи, президент Владимир Зеленский заверил, что средства на пенсионные выплаты в Украине есть. В 2025 году ожидается индексация пенсий на 10–12%. Однако для большинства пенсионеров это не станет ощутимым улучшением. К примеру, при средней пенсии в 3000 гривен приложение будет составлять лишь 300-360 гривен.

Кроме того, стало известно, что правительство предлагает изымать средства со счетов пенсионеров-переселенцев, которые зарегистрировались до 24 февраля 2022 года, но не прошли идентификацию. В частности, Ощадбанк уже обязали вернуть остатки таких счетов в Пенсионный фонд.

Читайте на портале "Комментарии" — С 1 января 2025 года в Украине возрастут требования к страховому стажу, необходимому для выхода на пенсию по возрасту. Теперь, чтобы получить пенсию в 60 лет, мужчинам и женщинам нужно будет иметь не менее 32 лет страхового стажа. Такие изменения вводятся в рамках постепенного реформирования пенсионной системы.



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Источник: https://tsn.ua/ru/exclusive/v-ukraine-mogut-prekratit-vyplaty-pensiy-kto-ostanetsya-bez-deneg-2722833.html
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