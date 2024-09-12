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Некоторые области Украины возвращаются к стабилизационным отключениям: список

Сегодня есть необходимость в экономном потреблении электроэнергии на протяжении всех суток

сегодня, 12:02
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Амбарцумян Анна

Из-за сложной ситуации в энергосистеме Украины, ряд областей снова переходит на стабилизационные отключения электроэнергии. Начнут действовать графики уже с 13:00. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

Некоторые области Украины возвращаются к стабилизационным отключениям: список

Стабилизационные отключения света. Фото: ДТЭК

Киев, Киевская, Одесская, Днепропетровская, Донецкая области: переходим к стабилизационным отключениям. По команде Укрэнерго с 13:00 до 23:00 в указанных областях будет применена одна очередь отключений, говорится в сообщении.

Согласно условным графикам, разные очереди ограничений предусматривают следующие периоды отключения электроэнергии в сутки:

  • 1 очередь – 4 часа ограничений

  • 2 очередь – 8 часов ограничений

  • 3 очередь – 12 часов ограничений

  • 4 очередь – более 12 часов ограничений

Графики отключений по областям

Напомним, из-за обстрелов врагом энергетической инфраструктуры возможны обесточения. Чтобы оставаться на связи в таких условиях, воспользуйтесь простыми советами , опубликованными на официальной странице Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.



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Источник: https://t.me/dtek_ua/1835
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