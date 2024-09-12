Некоторые области Украины возвращаются к стабилизационным отключениям: список

Рубрики
МЕНЮ
Амбарцумян Анна
Из-за сложной ситуации в энергосистеме Украины, ряд областей снова переходит на стабилизационные отключения электроэнергии. Начнут действовать графики уже с 13:00. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
Стабилизационные отключения света. Фото: ДТЭК
Согласно условным графикам, разные очереди ограничений предусматривают следующие периоды отключения электроэнергии в сутки:
1 очередь – 4 часа ограничений
2 очередь – 8 часов ограничений
3 очередь – 12 часов ограничений
4 очередь – более 12 часов ограничений
Киевская область – графики отключений;
Винницкая область – графики отключений;
Волынская область – графики отключений;
Днепропетровская область – графики отключений;
Донецкая область – графики отключений;
Житомирская область – графики отключений;
Закарпатская область – графики отключений;
Запорожская область – графики отключений;
Ивано-Франковская область – графики отключений;
Кировоградская область – графики отключений;
Львовская область – графики отключений;
Николаевская область – графики отключений;
Одесская область – графики отключений;
Полтавская область – графики отключений;
Ровенская область – графики отключений;
Сумская область – графики отключений;
Тернопольская область – графики отключений;
Харьковская область – графики отключений;
Херсонская область – графики отключений;
Хмельницкая область – графики отключений;
Черкасская область – графики отключений;
Черновицкая область – графики отключений;
Черниговская область – графики отключений.
Напомним, из-за обстрелов врагом энергетической инфраструктуры возможны обесточения. Чтобы оставаться на связи в таких условиях, воспользуйтесь простыми советами , опубликованными на официальной странице Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Новости