Некоторые области Украины возвращаются к стабилизационным отключениям: список

Из-за сложной ситуации в энергосистеме Украины, ряд областей снова переходит на стабилизационные отключения электроэнергии. Начнут действовать графики уже с 13:00. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.



Стабилизационные отключения света. Фото: ДТЭК

Киев, Киевская, Одесская, Днепропетровская, Донецкая области: переходим к стабилизационным отключениям. По команде Укрэнерго с 13:00 до 23:00 в указанных областях будет применена одна очередь отключений, говорится в сообщении.

Согласно условным графикам, разные очереди ограничений предусматривают следующие периоды отключения электроэнергии в сутки:

1 очередь – 4 часа ограничений

2 очередь – 8 часов ограничений

3 очередь – 12 часов ограничений

4 очередь – более 12 часов ограничений

Графики отключений по областям

Напомним, из-за обстрелов врагом энергетической инфраструктуры возможны обесточения. Чтобы оставаться на связи в таких условиях, воспользуйтесь простыми советами , опубликованными на официальной странице Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.