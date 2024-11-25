Некоторые мужчины потеряют право на бронирование: нардеп рассказал детали

Украинские мужчины, получившие работу после 18 мая 2024, больше не смогут претендовать на бронирование от мобилизации. Об этом сообщил народный депутат Богдан Кицак, выступая на телеканале "КИЕВ24".

Новые условия бронирования работников от мобилизации

По словам нардепа, забронированными остаются только работники, которые были трудоустроены до указанной даты. Это нововведение может повлиять на многих украинцев, ведь для новых сотрудников мобилизация становится неизбежной, если их предприятия не имеют стратегического значения.

Как отметил Богдан Кицак, это постановление направлено на избежание случаев, когда компании искусственно создавали условия для бронирования своих сотрудников, не считая реальной важности их работы.

Ранее "Комментарии" писали, что с 1 декабря 2024 все бронирование работников будут осуществляться только через портал "Действие". Это нововведение упростит и ускорит процесс для компаний, сделав его полностью цифровым. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает Укринформ.

Читайте на портале "Комментарии" — Правительство обновило критерии для бронирования сотрудников и определения критических предприятий. Согласно новым правилам, предприятия должны удовлетворять ряду требований, включая зарплатный критерий и отсутствие задолженности перед бюджетом.

Кроме того, "Комментарии" писали, что Верховная Рада решила отказаться от введения экономического бронирования. Об этом заявил член комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Богдан Кицак в эфире телеканала Новости.LIVE, сообщает портал "Комментарии".