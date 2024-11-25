logo

BTC/USD

98286.87

ETH/USD

3404.00

LTC/USD

97.70

USD/UAH

41.65

EUR/UAH

43.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Некоторые мужчины потеряют право на бронирование: нардеп рассказал детали
commentss НОВОСТИ Все новости

Некоторые мужчины потеряют право на бронирование: нардеп рассказал детали

Мужчин лишают бронирования, если они трудоустроились после мая 2024 года

сегодня, 10:59
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Черновалова Кристина

Украинские мужчины, получившие работу после 18 мая 2024, больше не смогут претендовать на бронирование от мобилизации. Об этом сообщил народный депутат Богдан Кицак, выступая на телеканале "КИЕВ24".

Некоторые мужчины потеряют право на бронирование: нардеп рассказал детали

Новые условия бронирования работников от мобилизации

По словам нардепа, забронированными остаются только работники, которые были трудоустроены до указанной даты. Это нововведение может повлиять на многих украинцев, ведь для новых сотрудников мобилизация становится неизбежной, если их предприятия не имеют стратегического значения.

Как отметил Богдан Кицак, это постановление направлено на избежание случаев, когда компании искусственно создавали условия для бронирования своих сотрудников, не считая реальной важности их работы.

Ранее "Комментарии" писали, что с 1 декабря 2024 все бронирование работников будут осуществляться только через портал "Действие". Это нововведение упростит и ускорит процесс для компаний, сделав его полностью цифровым. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает Укринформ.

Читайте на портале "Комментарии" — Правительство обновило критерии для бронирования сотрудников и определения критических предприятий. Согласно новым правилам, предприятия должны удовлетворять ряду требований, включая зарплатный критерий и отсутствие задолженности перед бюджетом.

Кроме того, "Комментарии" писали, что Верховная Рада решила отказаться от введения экономического бронирования. Об этом заявил член комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Богдан Кицак в эфире телеканала Новости.LIVE, сообщает портал "Комментарии".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости