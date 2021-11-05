Небесная магия: в Украине наблюдали северное сияние (ФОТО)

В Украине наблюдали удивительно красивое явление — северное сияние. Его даже удалось сфотографировать метеоаматору Андрею Гаврилюку. Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на meteoprog.ua.

Северное сияние - фото из открытых источников

Отмечается, что полярное сияние удалось заснять в ночь на 4 ноября примерно в полночь в городе Киверцы, что на Волыни.

"Наблюдал северное сияние сегодня ночью на 50 широте в Киверцах, Волынская область в 00:10 по местному времени!.. Фотографически наблюдалось минут 10-15 как красное свечение в северной части неба, затем накрыла слоистая облачность и туман", — отметил очевидец явления.

Отметим, что северное сияние считают одним из самых удивительных и красивых природных явлений на планете. Это свечение верхних слоев атмосфер земли.

О полярном сиянии слагают легенды и пишут произведения, ведь это явление на самом деле завораживает своей красотой. По мнению ученых, предсказать сияние практические невозможно, однако исследователям удалось проследить некую закономерность, которая зависит от активности солнца.

Недавно прошел конкурс "Лучший фотограф северного сияния", в котором эксперты выбирали наиболее удачные и зрелищные снимки с изображением уникального природного явления. "Комментарии" подготовили для вас несколько наиболее красочных и эффектных фотографий.

Кроме того, на портале также сообщалось, что небо Канады озарило яркое полярное сияние. Явление было очень мощным и очевидцам удалось запечатлеть его на фото и видео.

А также NASA показало удивительные кадры северного сияния из космоса.





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