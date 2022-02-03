Не всегда распознается тестами: в пяти странах выявили новый подвид "Омикрона"

В ВОЗ сообщили о том, что в нескольких странах Африки был выявлен новый подвид "Омикрона". Об этом сообщает издание "Корреспондент".

Фото из открытых источников

В пяти африканских странах выявлен один из подвидов штамма Омикрон, который сложно обнаружить. Старший научный сотрудник подразделения ВОЗ в Африканском регионе сообщила, что новый подвид может вызвать очередную волну заболеваемости в мире.

"Из трех подвидов штамма Омикрон мы знаем подвиды ВA.1, ВА.2 и ВA.3. На данный момент у нас большое количество случаев подвида ВА.1. Другой подвид Омикрона — ВА.2, известный как Стелс-подвид, выявлен в пяти странах — в Ботсване, Кении, Малави, Сенегале и ЮАР", — передает издание слова ученой.

По словам представителя ВОЗ, тесты не всегда распознают подвид ВА.2, так как зачастую у него отсутствует определенные критерии, характерные для штамма Омикрон.

Основными симптомами ВА.2 являются:

• Высокая температура;

• Тяжелый кашель;

• Отсутствие вкуса и обоняния.

Журналисты издания пишут, что судя по данным ученых, вирус стал заразнее, чем его родительская версия.



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