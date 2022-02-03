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Не всегда распознается тестами: в пяти странах выявили новый подвид "Омикрона"

Основными симптомами ВА.2 являются: высокая температура, тяжелый кашель, отсутствие вкуса и обоняния.

сегодня, 19:20
Автор:

Денис Подставной
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В ВОЗ сообщили о том, что в нескольких странах Африки был выявлен новый подвид "Омикрона". Об этом сообщает издание "Корреспондент". 

Не всегда распознается тестами: в пяти странах выявили новый подвид "Омикрона"

Фото из открытых источников

В пяти африканских странах выявлен один из подвидов штамма Омикрон, который сложно обнаружить. Старший научный сотрудник подразделения ВОЗ в Африканском регионе сообщила, что новый подвид может вызвать очередную волну заболеваемости в мире. 

"Из трех подвидов штамма Омикрон мы знаем подвиды ВA.1, ВА.2 и ВA.3. На данный момент у нас большое количество случаев подвида ВА.1. Другой подвид Омикрона — ВА.2, известный как Стелс-подвид, выявлен в пяти странах — в Ботсване, Кении, Малави, Сенегале и ЮАР", — передает издание слова ученой. 

По словам представителя ВОЗ,  тесты не всегда распознают подвид ВА.2, так как зачастую у него отсутствует определенные критерии, характерные для штамма Омикрон.

Основными симптомами ВА.2 являются:

• Высокая температура;

• Тяжелый кашель;

• Отсутствие вкуса и обоняния.

Журналисты издания пишут, что судя по данным ученых, вирус стал заразнее, чем его родительская версия.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Еврокомиссия планирует изменить срок действия Covid-сертификатов. Когда документ станет недоступен.

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Источник: https://korrespondent.net/world/4443811-v-afryke-vyiavlen-stels-omykron
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