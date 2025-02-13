Не все 18-летние смогут уйти на фронт и получить "плюшки" от государства: детали от Минобороны

В рамках программы контрактной службы для украинцев в возрасте от 18 до 24 лет добровольцам могут отказать из-за проблем со здоровьем, заявил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире Радио Свобода.

Мобилизация с 18 лет

По его словам, представители бригад в первую очередь будут отбирать кандидатов, которые смогут эффективно выполнять задачи в соответствии со штатными должностями.

Лазуткин особо подчеркнул, что отбор будут проводить именно представители бригад, отвечающих за рекрутинговую часть. Если человек имеет нестабильное психоэмоциональное состояние, которое может представлять опасность для подразделения, ему, скорее всего, откажут в подписании контракта. Будет формироваться команда, способная действовать слаженно, подчеркнул спикер Минобороны.

Он также отметил, что добровольцы будут иметь возможность вне очереди проходить военно-врачебную комиссию (ВЛК) в избранных ими медицинских учреждениях.

"В постановлении прописаны эти моменты, и проблем там с очередями, с какими-то нюансами не будет. Человек, который готов психологически присоединиться к войску, проходит обычно ВЛК достаточно быстро, если у него там нет действительно серьезных проблем со здоровьем", — рассказал спикер.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что президент Владимир Зеленский предложил 18-24-летним мужчинам действительно очень хорошие условия для того, чтобы они подписали контракт и ушли на фронт, говорит военный Кирилл Сазонов, занимающийся рекрутингом для своей бригады. По его словам, самое главное условие, которое позволит привлечь молодежь в армию – это подписание контракта на год плюс единовременная выплата в миллион гривен.

Впрочем, военные считают такие условия не справедливыми по отношению к тем военным, которые защищают страну с первых дней полномасштабного вторжения РФ.



