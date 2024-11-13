Не только ТЦК вправе вручать повестки: нардеп объяснила, кто еще уполномочен это делать

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Черновалова Кристина
Украина находится на пороге масштабной реформы мобилизационной системы. Территориальные центры комплектования (ТЦК), долгое время отвечавшие за призыв в армию, могут уйти в прошлое. Народная депутат от партии "Слуга народа" Юлия Яцик заявила о возможности их расформирования. На смену ТЦК предлагается создать современные рекрутинговые центры.
Нардеп Юлия Яцык. Фото wikimedia
Народная избранница заявила, что в армию попадают преимущественно те, у кого нет возможности откупиться. Мужчины, которые не в состоянии дать взятку, автоматически зачисляются в ряды защитников. Тем временем ухилянки с деньгами оказываются в списках "неприкасаемых".
Юлия Яцик считает, что рекрутинговые центры станут действенным инструментом не только в привлечении к службе, но и в борьбе с уклоняющимися. По ее словам, в Министерстве обороны даже был создан отдельный департамент для оптимизации мобилизационной работы.
Депутат обратила внимание на "странное" распределение обязанностей. Она приводит пример, когда специально подготовленные для боевых действий военные проверяют гражданские документы на железнодорожных вокзалах, вместо того, чтобы находиться на фронте. Это, по ее мнению, неэффективное использование ресурсов.
В то же время, "Комментарии" писали, что народный депутат Роман Костенко заявил, что расформирование территориальных центров комплектования (ТЦК) может привести к хаосу в мобилизационном процессе. По его словам, именно ТЦК являются ключевыми в системе принудительной мобилизации, и ни один другой орган не сможет выполнять эти функции.
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