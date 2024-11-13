Не только ТЦК вправе вручать повестки: нардеп объяснила, кто еще уполномочен это делать

Украина находится на пороге масштабной реформы мобилизационной системы. Территориальные центры комплектования (ТЦК), долгое время отвечавшие за призыв в армию, могут уйти в прошлое. Народная депутат от партии "Слуга народа" Юлия Яцик заявила о возможности их расформирования. На смену ТЦК предлагается создать современные рекрутинговые центры.

Нардеп Юлия Яцык. Фото wikimedia

Народная избранница заявила, что в армию попадают преимущественно те, у кого нет возможности откупиться. Мужчины, которые не в состоянии дать взятку, автоматически зачисляются в ряды защитников. Тем временем ухилянки с деньгами оказываются в списках "неприкасаемых".

Юлия Яцик считает, что рекрутинговые центры станут действенным инструментом не только в привлечении к службе, но и в борьбе с уклоняющимися. По ее словам, в Министерстве обороны даже был создан отдельный департамент для оптимизации мобилизационной работы.

Депутат обратила внимание на "странное" распределение обязанностей. Она приводит пример, когда специально подготовленные для боевых действий военные проверяют гражданские документы на железнодорожных вокзалах, вместо того, чтобы находиться на фронте. Это, по ее мнению, неэффективное использование ресурсов.

"Вот я сейчас хотела рассказать, когда сегодня на железнодорожном вокзале крепкие мужчины, это не люди с инвалидностью, с планшетом проверяют документы ребят. Почему эти мужчины, которых обучало государство, готовило именно для войны, находятся на железнодорожном вокзале? Если у нас по постановлению Кабмина, не только ТЦК вправе вручать повестки. По закону это могут делать местные органы самоуправления, представители предприятий, учреждений, организаций. — заявила – нардеп Яцик

В то же время, "Комментарии" писали, что народный депутат Роман Костенко заявил, что расформирование территориальных центров комплектования (ТЦК) может привести к хаосу в мобилизационном процессе. По его словам, именно ТЦК являются ключевыми в системе принудительной мобилизации, и ни один другой орган не сможет выполнять эти функции.

"Без ТЦК этого никто не сделает. Народные депутаты? Нет. Это можно назвать иначе, но задача останется прежней", — подчеркнул нардеп.