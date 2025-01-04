Не пустите увидеть самое большое Солнце в 2025 году: перечень главных астрономических явлений

Уже завтра 5 января жители Земли смогут наблюдать самое большое Солнце в этом году. Оно будет находиться на минимальном расстоянии от нашей планеты. Это явление вызвано эллиптической формой орбиты Земли, когда она достигает своего ближайшего положения к Солнцу – перигелию. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет AP.

Самое большое Солнце в 2025 году. Фото из открытых источников

2025 год обещает множество интересных астрономических событий, которые смогут порадовать даже самых взыскательных любителей звездного неба.

Вот несколько ключевых дат в 2025 году, которые следует записать:

4 января – покрытие Сатурна Луной: покрытие планеты Луной – явление, когда Луна проходит перед планетой, полностью ее закрывая.

13 января – Комета C/2024 G3 (ATLAS) достигнет максимальной яркости.

16 января – Противостояние Марса: он будет сиять с наибольшей яркостью и просматривается всю ночь в созвездии Рака.

28 февраля – уникальный парад планет – это явление, когда несколько планет выравниваются почти в одну линию на небе.

7 сентября – лунное затмение, которое будет видно в Европе.

К концу осени: три супермесяца.

Также следует ожидать частые северные и южные сияния в течение года.

Что касается января, то он уже начался ярко и порадовал украинцев метеоритным дождем Квадрантиды, достигшим своего пика в ночь с 3 на 4 января. Это один из самых красивых звездопадов года. Лучшее время для его наблюдения наступило после полуночи.

Читайте также на портале "Комментарии" – ретроградное движение планет – явление, которое многие называют временем испытаний. В 2025 году он станет заметной чертой рока и, по словам астрологов, повлияет на жизнь каждого. Это время переоценки, возвращения к старым вопросам и пересмотру планов. Так что ждать и как это может затронуть именно вас – читайте дальше в материале.



