Не отреагировал на пытки: командиру 211 бригады выдвинуто новое подозрение

Командиру 211 понтонно-мостовой бригады Олегу Побережнюку объявили новое подозрение. Его обвиняют в том, что он не отреагировал на случаи пыток и издевательств над продолжавшимися в течение нескольких месяцев военнослужащими. Побережнюка задержали, и сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Командиру 211 бригады выдвинули подозрение в бездействии

По данным следствия, с февраля по июль 2024 года командир бригады знал о нарушениях со стороны подчиненного ему офицера — командира взвода, который превышал свои полномочия. Этот офицер, по информации следователей, систематически издевался над подчиненными солдатами. Однако Побережнюк, имея всю необходимую информацию, не принял никаких мер, чтобы привлечь виновного к ответственности.

Поэтому командиру выдвинули подозрение по части 4 статьи 426 Уголовного кодекса Украины — бездействие военного руководителя в условиях военного положения или боевой обстановки.

Правоохранители провели обыски по месту жительства командира. Впоследствии его задержали и доставили в Киев для дальнейших следственных действий. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Следствие продолжается, а прокуратура и ДБР собирают дополнительные доказательства. Если вину командира докажут, ему грозит серьезная ответственность за невыполнение своих обязанностей.

Ранее "Комментарии" писали, что в Тернополе освободили из-под стражи и командира 211 понтонно-мостовой бригады Олега Побережнюка — за него внесли залог, размер которого составил 908 тысяч 400 гривен.

Напомним, что 16 декабря 2024 года Тернопольская специализированная прокуратура в сфере обороны начала досудебное расследование, как рассказал портал "Комментарии", в отношении должностных лиц 211 понтонно-мостовой бригады Сил поддержки Вооруженных Сил Украины по факту превышения военным должностным лицом власти или служебных полномочий. 5 ст.426-1 УК Украины.