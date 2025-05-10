Не мир и перемирие с РФ: почему на самом деле Макрон и компания прибыли в Киев

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Польши Дональд Туск прибыли в субботу, 10 мая, с визитом в Киев. Лидеры Европы будут обсуждать военное и политическое усиление Украины, учитывая, что Россия готовится к летнему наступлению, а не к перемирию. Такое мнение у себя в Facebook высказали политический эксперт Виктор Таран.

Мерц, Туск, Стармер Макрон и Зеленский в Киеве. Фото: сайт Офиса президента Украины

Политолог отметил, что в нынешней ситуации ни о каком мире нельзя даже говорить, особенно учитывая слова пресс-секретаря Путина Пескова, который прямо заявил: "перемирие не будет, пока мера не прекратит поставлять оружие".

"Это все равно, что убийца вам скажет, я перестану пытаться вас убить, если вы отложите в сторону защищаемую палку. Правда, звучит абсурдно? Очень символично, что лидеры прибыли в 85-ю годовщину немецкого нападения на Францию. Прекрасный публичный ответ Путину, который с китайским лидером принимал парад войск, которые в наши дни продолжают дело Гитлера. Всему миру в очередной раз продемонстрирован кто нынешний потомок нацистов, а кто боролся и продолжает бороться со злом", – написал Виктор Таран.

Политолог обращает внимание на еще одну интересную символическую историю. А именно, что 85 лет назад в Британии премьером стал Уинстон Черчиль, и в эти дни немецким канцлером, то есть де-факто премьером, стал Мерц. Виктор Таран отмечает, что у этих лидеров есть много схожих черт в общих биографиях. Оба хорошо начинали свои политические карьеры. Оба сначала имели феноменальные результаты и поддержку. стороны однопартийцев. Оба имели в дальнейшем жесткое противостояние внутри родной партии. Оба на время шли из политики, а потом как эти фениксы возвращались. Оба имели проблемы с избранием на должность премьер-министра, когда однопартийцы не хотели за них голосовать.

"Надеюсь на этом совпадения продолжатся и Мерц станет политиком, который поможет окончательно переломить позвоночник неонациским рашистам", – подытожил эксперт.

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