Не коронавирус: украинцы назвали главное событие года

Большинство украинцев считают главным политическим событием года местные выборы. Об этом свидетельствуют результаты опроса "Центра Разумкова".

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Так, на первое место среди политических событий 2020 года местные выборы вывели голоса 33% участников опроса. Причем большинство тех, кто назвал это событие (54%), считают его положительным, а 11% — отрицательным.

Вторая ступень (23%) у эпидемии коронавируса и связанных с ней карантинных мероприятий и локдауна. Почти единогласно (95%) это событие считается опрошенными отрицательным.

Отмечается, что также украинцы вспомнили о таких событиях:

— решение Конституционного Суда об отмене антикоррупционных законов (4,5%),

— принятие закона о рынке земель сельскохозяйственного назначения (3%),

— перемирие на Донбассе (3%),

— экономический кризис и снижение уровня жизни населения (2%),

— повышение цен на газ и коммунальных тарифов (2%),

— освобождение пленных (2%),

— война на Донбассе (1%).

Тогда как в мире, по результатам исследования, украинцы считают главными политическими событиями 2020 года выборы в США (29%) и эпидемию COVID-19 и связанные с ней противоэпидемические мероприятия (27,5%). Еще 10% респондентов вспомнили о выборах в Беларуси, 5% — войне в Нагорном Карабахе, 2% — мировом экономическом кризисе, 1,5% — создании вакцины от COVID-19.

Как сообщал ранее портал "Комментарии", украинцы определили политика года. Интересно, что та же персона, по мнению опрошенных, стала и разочарованием текущего года. Отмечается, что 5% от общего количества участников опроса ответили, что испытывают недовольство относительно всего украинского политикума. А еще 17% не отдали предпочтение ни одному из украинских политиков.

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