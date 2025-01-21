Не хотят их видеть в стране: сколько украинцев против того, чтобы беженцы возвращались домой

Украинцы, не уехавшие за границу во время широкомасштабного вторжения России, вполне толерантно относятся к тем, кто принял такое решение. Об этом говорится в опросе Киевского международного института социологии (КМИС).

Беженцы

В частности, согласно данным исследования, полностью толерантно отношение 47% опрошенных, еще почти 40% согласны, чтобы беженцы возвращались в Украину (итого 87%). Не хотели бы их видеть в Украине всего 13%.

Впрочем, отношение к украинцам, оказавшимся на оккупированной территории после 24 февраля 2022 несколько хуже. В частности, в пресс-релизе КМИС говорится, что готовы допустить их в свое окружение 40.7%, еще 44.6% соглашаются, что они должны жить в Украине (итого 85%). Ксенофоб отношение к ним имеют 15%. Разница с результатами марта 2023 года незначительна, отмечают в КМИС. Там также сообщили, что на этот раз задавали респондентам такие вопросы: "Большинство жителей, которые до сих пор проживают на территориях, оккупированных после 24 февраля, продолжают проживать там, потому что действительно поддерживают россиян или им просто безразлично к Украине" или "Большинство жителей, которые до сих пор проживают на территориях, оккупированных после 24 февраля – жертвы обстоятельств, и они хотели бы возвращения контроля Украины над этими территориями".

Первый ответ выбрали 12%, а большинство (72%) считали, что жители, проживающие на оккупированных территориях, являются жертвами обстоятельств и ждут возвращения украинской власти, другие не знали, что ответить.

Что касается отношения к русскоязычным гражданам Украины, то их готовы допустить в свое окружение 49%, еще 34% соглашаются, что они должны жить в Украине. То есть 83% населения готовы допускать русскоязычных жителей Украины в свое окружение. Ксенофоб отношение к ним имеют 17%.

При этом в КМИС подчеркивают, что респонденты хуже всего относятся к гражданам Украины, которые являются россиянами по национальности. Таких людей готовы допустить в свое окружение 39%, а 29% соглашаются с тем, что они должны жить в Украине (итого 68%). Ксенофобное отношение к ним имеет 32%.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , сколько украинцев вернутся домой после войны.



