Не 24 августа: когда Украина впервые праздновала День Независимости и почему

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Сегодня для большинства украинцев День Независимости ассоциируется с 24 августа – датой принятия Акта провозглашения независимости в 1991 году. Но немногие знают, что первое празднование состоялось совсем в другой день – 16 июля 1991 года.
День независимости Украины. Фото из открытых источников
Причина в Декларации о государственном суверенитете Украины, принятой Верховным Советом РСФСР 16 июля 1990 года. Документ стал важным шагом к разрыву с СССР. Он закреплял политическую и экономическую самостоятельность, предусматривал создание своей Конституции, армии, денежной системы и гражданства.
Сразу после принятия декларации парламент решил ежегодно отмечать 16 июля как День Независимости Украины, хотя формально государство еще оставалось в составе Советского Союза.
Через год после принятия Декларации, 16 июля 1991 года, Украина впервые праздновала День Независимости. На улицы Киева вышли тысячи человек в вышиванках с сине-желтыми флагами.
Торжества начались с возложения цветов к памятникам Ленину (другой традиции тогда не было), а затем во Дворце "Украина" состоялось собрание с участием руководства Верховной Рады.
Вечером на площади Октябрьской революции (ныне Майдан Незалежности) прошел большой концерт с выступлением легендарной львовской группы "Братья Гадюкины" и праздничным салютом.
Все изменилось после августовского путча в Москве. Через три дня после его провала, 24 августа 1991 года, Верховная Рада приняла Акт провозглашения независимости Украины. С этого момента страна окончательно разорвала связи с СССР.
В феврале 1992 года парламент перенес праздничную дату на 24 августа. С этого дня этот день стал главным национальным праздником.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что мировые лидеры поздравили Украину с Днем Независимости: от Папы Римского и Си Цзиньпина до Дональда Трампа и короля Чарльза.