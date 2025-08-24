Не 24 августа: когда Украина впервые праздновала День Независимости и почему

Сегодня для большинства украинцев День Независимости ассоциируется с 24 августа – датой принятия Акта провозглашения независимости в 1991 году. Но немногие знают, что первое празднование состоялось совсем в другой день – 16 июля 1991 года.

День независимости Украины. Фото из открытых источников

Почему первый День Независимости был 16 июля

Причина в Декларации о государственном суверенитете Украины, принятой Верховным Советом РСФСР 16 июля 1990 года. Документ стал важным шагом к разрыву с СССР. Он закреплял политическую и экономическую самостоятельность, предусматривал создание своей Конституции, армии, денежной системы и гражданства.

Сразу после принятия декларации парламент решил ежегодно отмечать 16 июля как День Независимости Украины, хотя формально государство еще оставалось в составе Советского Союза.

Как отмечали первый День независимости в 1991 году

Через год после принятия Декларации, 16 июля 1991 года, Украина впервые праздновала День Независимости. На улицы Киева вышли тысячи человек в вышиванках с сине-желтыми флагами.

Торжества начались с возложения цветов к памятникам Ленину (другой традиции тогда не было), а затем во Дворце "Украина" состоялось собрание с участием руководства Верховной Рады.

"Сегодня мы впервые в истории отмечаем праздник Независимости. Шли к нему тяжело, по зову сердца, с верой в свой народ и его право на свободу", — сказал Леонид Кравчук, который тогда был спикером парламента.

Вечером на площади Октябрьской революции (ныне Майдан Незалежности) прошел большой концерт с выступлением легендарной львовской группы "Братья Гадюкины" и праздничным салютом.

Почему дату Дня Независимости изменили на 24 августа

Все изменилось после августовского путча в Москве. Через три дня после его провала, 24 августа 1991 года, Верховная Рада приняла Акт провозглашения независимости Украины. С этого момента страна окончательно разорвала связи с СССР.

В феврале 1992 года парламент перенес праздничную дату на 24 августа. С этого дня этот день стал главным национальным праздником.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что мировые лидеры поздравили Украину с Днем Независимости: от Папы Римского и Си Цзиньпина до Дональда Трампа и короля Чарльза.