НБУ выпустил новые банкноты: необходимо ли обменивать старые

Национальный банк Украины к 33-й годовщине Независимости выпустил модифицированные банкноты, дополнив их дизайн лозунгом современной Украины: "Слава Украине! Героям слава!"

На банкнотах Украины появится лозунг "Слава Украине! Героям слава"

Глава НБУ Андрей Пышный отметил важность национальной валюты как символа независимого государства, который каждый гражданин держит в руках каждый день. Он отметил, что добавление лозунга на банкноты является способом воздать должное несгибаемости украинского народа и запечатлеть переломный момент в рождении украинской нации.

"Национальная валюта наряду с другими государственными символами является атрибутом, определяющим независимое государство. Деньги – не просто платежное средство или мера стоимости. Это символы государства, каждый из нас каждый день держащий в руках. Поэтому, отдавая должное несгибаемости нашего народа, запечатлевая этот переломный момент в рождении украинской нации, который мы сегодня проживаем, мы добавляем на все банкноты наш лозунг, звучащий по всему миру", – подчеркнул Глава НБУ.

Модифицированные банкноты будут появляться в обращении постепенно:

С 08 августа 2024 года – номиналами 500 и 1000 гривен;

С 23 августа 2024 года – номиналом 50 гривен;

В последующие годы – номиналами 20, 100 и 200 гривен.

Гражданам не нужно специально обменивать банкноты старого образца. Модифицированные банкноты будут выпускаться планово на замену изношенных и будут постепенно заменять в обращении банкноты образцов 2014 – 2019 годов.

Модифицированные банкноты являются законным платежным средством и будут обращаться вместе с другими банкнотами соответствующих номиналов предыдущих лет выпуска.