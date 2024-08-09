НБУ выпустил новые банкноты: необходимо ли обменивать старые

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Черновалова Кристина
Национальный банк Украины к 33-й годовщине Независимости выпустил модифицированные банкноты, дополнив их дизайн лозунгом современной Украины: "Слава Украине! Героям слава!"
На банкнотах Украины появится лозунг "Слава Украине! Героям слава"
Глава НБУ Андрей Пышный отметил важность национальной валюты как символа независимого государства, который каждый гражданин держит в руках каждый день. Он отметил, что добавление лозунга на банкноты является способом воздать должное несгибаемости украинского народа и запечатлеть переломный момент в рождении украинской нации.
Модифицированные банкноты будут появляться в обращении постепенно:
С 08 августа 2024 года – номиналами 500 и 1000 гривен;
С 23 августа 2024 года – номиналом 50 гривен;
В последующие годы – номиналами 20, 100 и 200 гривен.
Гражданам не нужно специально обменивать банкноты старого образца. Модифицированные банкноты будут выпускаться планово на замену изношенных и будут постепенно заменять в обращении банкноты образцов 2014 – 2019 годов.
Модифицированные банкноты являются законным платежным средством и будут обращаться вместе с другими банкнотами соответствующих номиналов предыдущих лет выпуска.
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