НБУ выпустил новую вертикальную купюру к годовщине вторжения

Национальный банк Украины в канун годовщины российского нападения выпустил памятную банкноту номиналом 20 гривен. Купюра вышла ограниченным тиражом, что придает ей коллекционную ценность, однако ею можно рассчитаться, как и другими банкнотами. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Суспільне".



Новая купюра к годовщине вторжения. Фото из открытых источников

23 февраля прошла презентация памятной купюры номиналом в 20 гривен. Банкнота имеет нетипичный для Украины дизайн, ведь в противовес большинству банкнот на памятной купюре рисунок расположен вертикально.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

С одной стороны на банкноте изображены три украинских военных, поднимающих сине-желтый флаг, а на фоне них виднеется Крым и восточные территории, где происходит война против Российской Федерации. Также на переднем плане видны флаги союзников Украины: Великобритания, Канада, Соединенные Штаты и ЕС.

На другой же стороне показаны руки украинских пленных, связанных веревкой, символизирующей военные преступления РФ.

"К годовщине войны выпустили памятную банкноту, которая будет отображать на небольшом клочке бумаги год эмоций, содержание, знаковые вещи. То, что дает возможность взглянуть на нее и понять суть", — сказал глава НБУ Андрей Пышный.

Банкноты выйдут тиражом в 300 тыс. экземпляров, а приобрести их можно будет с 24 февраля.





Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на Парламентской ассамблее ОБСЕ латвийский депутат послал российскую делегацию вслед за российским военным кораблем. Соответствующее видео попало в сеть.

Также "Комментарии" писали, что активисты в Великобритании к годовщине вторжения РФ в Украину создали сине-желтое знамя перед российским посольством в Лондоне.