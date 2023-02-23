НБУ выпустил новую вертикальную купюру к годовщине вторжения

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Slava Kot
Национальный банк Украины в канун годовщины российского нападения выпустил памятную банкноту номиналом 20 гривен. Купюра вышла ограниченным тиражом, что придает ей коллекционную ценность, однако ею можно рассчитаться, как и другими банкнотами. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Суспільне".
Новая купюра к годовщине вторжения. Фото из открытых источников
23 февраля прошла презентация памятной купюры номиналом в 20 гривен. Банкнота имеет нетипичный для Украины дизайн, ведь в противовес большинству банкнот на памятной купюре рисунок расположен вертикально.
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С одной стороны на банкноте изображены три украинских военных, поднимающих сине-желтый флаг, а на фоне них виднеется Крым и восточные территории, где происходит война против Российской Федерации. Также на переднем плане видны флаги союзников Украины: Великобритания, Канада, Соединенные Штаты и ЕС.
На другой же стороне показаны руки украинских пленных, связанных веревкой, символизирующей военные преступления РФ.
Банкноты выйдут тиражом в 300 тыс. экземпляров, а приобрести их можно будет с 24 февраля.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на Парламентской ассамблее ОБСЕ латвийский депутат послал российскую делегацию вслед за российским военным кораблем. Соответствующее видео попало в сеть.
Также "Комментарии" писали, что активисты в Великобритании к годовщине вторжения РФ в Украину создали сине-желтое знамя перед российским посольством в Лондоне.
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