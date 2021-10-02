НБУ оштрафовал IBOX банк на 10 миллионов гривен

Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал IBOX банк на 10 млн грн из-за ненадлежащей проверке клиентов, это нарушает закон о предотвращении отмывания доходов. Об этом сообщила пресс служба НБУ.

Нацбанк, фото с открытых источников

Регулятор сообщил, что АО "АЙБОКС БАНК" получил письменное предупреждение за нарушение финансового мониторинга и закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

"Национальный банк Украины по результатам надзора в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения за деятельностью банков и небанковских финансовых учреждений, а также валютного надзора в сентябре 2021 применял до 2 банков и 14 небанковских финансовых учреждений мер воздействия ", — пишут в Нацбанке.

Кроме этого, банк оштрафовали на 10 миллионов гривен за нарушение того же закона. А именно — АО не выполнял должную проверку новых и действующих клиентов банка.

"Штрафы в 34 тыс грн и 17 тыс грн получил ломбард" КАСА.ЮА "и финкомпания" ГОЛДЕН ГРУПП ". Речь идет о возбуждении в отношении финансового мониторинга и отчетности НБУ, нарушение сроков представления в Национальный банк отдельной информации (статистической отчетности) о валютных операциях ", — говорится в сообщении.

Кроме того, из-за нарушения того же закона, но в части ненадлежащего управления рисками, на 549 000 долл оштрафована "ФК ЛЕОГЕЙМИНГ ПЭЙ", принадлежащий Елене Шевцовой, которая неофициально руководит и IBOX банком.



Отметим, что основной доход компании Шевцовой получают от финопераций с нелегальными российскими онлайн-казино и ставок на спорт. На что продолжают закрывать глаза глава НБУ Кирилл Шевченко и его зам Ярослав Веревка.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Нацбанк прогнозирует повышение цен в Украине.

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что в Нацбанке показали, как выглядит новая памятная монета номиналом двадцать гривен. Она будет посвящена периоду правления княгини Ольги в 945-964 годах. Подробнее об этом читайте в нашей статье .

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