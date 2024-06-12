Названы условия, по которым украинцы могут потерять бронирование от мобилизации

В Украине вступили в силу новые правила бронирования военнообязанных мужчин от мобилизации в ряды Вооруженных сил. Согласно этим правилам некоторые граждане могут потерять право на бронирование. Новые изменения утверждены постановлением Кабинета Министров Украины №650 от 5 июня 2024 года.

Бронирование от мобилизации

Следовательно, согласно новым правилам, основанием для потери бронирования является истечение срока действия бронирования. Бронирование аннулируется по истечении срока действия мобилизации для военнообязанных из органов власти или срока действия контракта для работников предприятий, обеспечивающих потребности ВСУ и других военных формирований.

Кроме того, бронь теряется, если предприятие завершило изготовление товаров, выполнение работ или предоставление услуг для Вооруженных сил Украины и других военных формирований, бронирование аннулируется.

Также военнообязанный может потерять бронь, если предприятие потеряло статус критически важного. Кроме того, бронирование аннулируется для работников специализированных учреждений ООН, международных судебных органов, международных и неправительственных организаций и учреждений, если срок отсрочки превышает срок договора или контракта.

Кроме того, при ликвидации или прекращении деятельности государственного органа или предприятия, где работает военнообязанный, бронирование также аннулируется.

Также по новым правилам, если военнообязанный уволен или его трудовой договор временно прекращен, он теряет бронирование. Однако если работника переводят или увольняют с последующим назначением у того же работодателя, отсрочка остается действительной при уведомлении ТЦК.

И еще, указывается, что при предоставлении отсрочки по другим причинам, предусмотренным законодательством, бронирование аннулируется.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что некоторые предприятия могут забронировать 100% своих работников.



