Названы ТОП-10 самых популярных лекарств в Украине

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Таисия Ерохина
В рейтинге самых популярных лекарств в Украине оказалось больше всего препаратов для лечения систем пищеварения или кроветворения. Такие данные содержит инфографический справочник "Фармацевтика Украины 2020", подготовленный компанией Top Lead при поддержке фармацевтической компании "Дарница" и аналитического партнера BusinessViews.
Так, специалисты назвали лидеров аптечных продаж лекарственных средств по объему продаж в прошлом году. В ТОП-10 попали такие лекарства:
1) "Ксарелто" - лекарства для заболеваний системы крови и кроветворения, которые продаются по рецепту;
2) "Нурофен" - препарат для лечения болезней опорно-двигательного аппарата, рецепт не нужен;
3) "Нимесил" - также для опорно-двигательного аппарата, но выдается по рецепту;
4) "Спазмалгон" - для системы пищеварения и метаболизма, без рецепта;
5) "Натрия хлорид" - система крови и кроветворения, по рецепту;
6) "Синупрет" - респираторная система, без рецепта;
7) "Реосорбилакт" - система крови и кроветворения, по рецепту;
8) "Но-шпа" - система пищеварения и метаболизм, без рецепта;
9) "Цитрамон" - нервная система, без рецепта;
10) "Актовегин" - система пищеварения и метаболизм, по рецепту.
Сообщается, что аптечный сектор составляет основу рынка лекарственных средств в Украине. Однако специалисты отметили его уменьшение в натуральном выражении и увеличение в денежном из-за роста доли иностранных производителей.
Напомним, Украина предусмотрела средства на закупку лекарств для лечения COVID-19. Известно, что это за препарат.
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