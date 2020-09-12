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Названы ТОП-10 самых популярных лекарств в Украине

Стало известно, какие препараты украинцы покупают в аптеках чаще всего

сегодня, 04:45
Автор:

Таисия Ерохина

В рейтинге самых популярных лекарств в Украине оказалось больше всего препаратов для лечения систем пищеварения или кроветворения. Такие данные содержит инфографический справочник "Фармацевтика Украины 2020", подготовленный компанией Top Lead при поддержке фармацевтической компании "Дарница" и аналитического партнера BusinessViews.

Названы ТОП-10 самых популярных лекарств в Украине

Так, специалисты назвали лидеров аптечных продаж лекарственных средств по объему продаж в прошлом году. В ТОП-10 попали такие лекарства:

1) "Ксарелто" - лекарства для заболеваний системы крови и кроветворения, которые продаются по рецепту;

2) "Нурофен" - препарат для лечения болезней опорно-двигательного аппарата, рецепт не нужен;

3) "Нимесил" - также для опорно-двигательного аппарата, но выдается по рецепту;

4) "Спазмалгон" - для системы пищеварения и метаболизма, без рецепта;

5) "Натрия хлорид" - система крови и кроветворения, по рецепту;

6) "Синупрет" - респираторная система, без рецепта;

7) "Реосорбилакт" - система крови и кроветворения, по рецепту;

8) "Но-шпа" - система пищеварения и метаболизм, без рецепта;

9) "Цитрамон" - нервная система, без рецепта;

10) "Актовегин" - система пищеварения и метаболизм, по рецепту.

Сообщается, что аптечный сектор составляет основу рынка лекарственных средств в Украине. Однако специалисты отметили его уменьшение в натуральном выражении и увеличение в денежном из-за роста доли иностранных производителей.

Напомним, Украина предусмотрела средства на закупку лекарств для лечения COVID-19. Известно, что это за препарат.


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