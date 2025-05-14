Названы шокирующие причины, почему Путин не поедет в Стамбул

Российский правитель Владимир Путин избегает международных поездок и предпочитает оставаться в безопасном окружении. С начала полномасштабного вторжения в Украину Владимир Путин посещал только те страны, которые граничат с Россией или имеют тесное сотрудничество, и где ему предварительно гарантировали безопасность. Среди таких государств – Китай, Монголия, Северная Корея, Казахстан, ОАЭ и Вьетнам, заявил главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Усс.

Владимир Путин. Фото: УНИАН

По его словам, одним из главных факторов страха Путина является возможность повторения судьбы руководителя ППК "Вагнер" Евгения Пригожина, погибшего при загадочных обстоятельствах после авиакатастрофы. Усс предполагает, что Путин понимает: если с ним случится нечто подобное, инициатором может быть не внешний враг, а собственное кремлевское окружение.

Аналитик подчеркивает, что смерть Путина могла бы стать "сакральной жертвой", которая позволила бы части элит наладить отношения с Западом. Именно этот внутренний страх и сдерживает российского лидера от участия в переговорах в Стамбуле, даже если присутствие, например, Дональда Трампа, могло бы создать для него благоприятные условия для давления на Украину.

Во время недавней встречи в Анкаре Иван Усс пообщался с бывшим представителем Турции в НАТО. Он напомнил, что на тот момент Анкара фактически вела две параллельные войны с Россией — в Сирии и Ливии, где на стороне Москвы действовали силы ППК "Вагнера". Хотя официально это не признается, они воспринимались как часть российского военного влияния.

Путин понимает: несмотря на заявления турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о дружеских отношениях, Турция не является безопасным местом для него. В историческом контексте отношения между Россией и Турцией всегда были напряженными — еще со времен Российской и Османской империй, неоднократно вступавших в конфликты, в частности, из-за влияния в Черноморском регионе.

"Комментарии" уже писали, что Соединенные Штаты оказались перед угрозой прямого конфликта не только с Россией, ведущей агрессивную войну против Украины, но и с другими потенциальными противниками — Китаем, Северной Кореей и Ираном.