Названы самые смешные страны мира: неожиданный лидер

Если вы когда-нибудь задумывались, какая страна считается самой смешной в мире, то ответ на этот вопрос уже известен. Согласно новому международному исследованию Remitly, титул самой смешной нации планеты получила Чехия.
Чехия названа самой смешной страной мира. Фото: freepik
Международная платформа Remitly провела исследования с участием более 6000 человек из 30 стран, чтобы выяснить, какая нация больше всего ассоциируется с острым умом, остроумием и общей склонностью к смеху. Основным инструментом анализа стала Анкета стилей юмора, созданная канадским психологом Родом Мартином в 2003 году.
Этот опросник позволяет не только оценить, является ли человек "смешным", но и понять, как он использует юмор, в частности для социальной близости, самозащиты, агрессии или самоподдержки. Именно на основе этих критериев был составлен рейтинг самых смешных стран мира.
Самой смешной страной стала Чехия, продемонстрировавшая уникальную комбинацию самоиронии и агрессивного юмора. Как отмечает Remitly, чешский стиль отличается сдержанной подачей, искусным сарказмом и точными словесными уколами, которые могут поразить неожиданно.
На втором месте оказалась Португалия, где преобладает социальный и агрессивный стиль юмора. Португальцы используют шутки как инструмент очарования, дразнения и эмоционального разоружения. Ирландия, уже давно имеющая репутацию страны шутников, замкнула тройку лидеров. Ее граждане оказались самыми лучшими в использовании юмора для самоподдержания и сближения с другими.
10 самых смешных стран мира по версии Remitly:
Украина не попала в список 30 государств, среди которых был составлен рейтинг стран по чувству юмора.
