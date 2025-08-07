Названы самые смешные страны мира: неожиданный лидер

Если вы когда-нибудь задумывались, какая страна считается самой смешной в мире, то ответ на этот вопрос уже известен. Согласно новому международному исследованию Remitly, титул самой смешной нации планеты получила Чехия.

Чехия названа самой смешной страной мира. Фото: freepik

Международная платформа Remitly провела исследования с участием более 6000 человек из 30 стран, чтобы выяснить, какая нация больше всего ассоциируется с острым умом, остроумием и общей склонностью к смеху. Основным инструментом анализа стала Анкета стилей юмора, созданная канадским психологом Родом Мартином в 2003 году.

Этот опросник позволяет не только оценить, является ли человек "смешным", но и понять, как он использует юмор, в частности для социальной близости, самозащиты, агрессии или самоподдержки. Именно на основе этих критериев был составлен рейтинг самых смешных стран мира.

Самой смешной страной стала Чехия, продемонстрировавшая уникальную комбинацию самоиронии и агрессивного юмора. Как отмечает Remitly, чешский стиль отличается сдержанной подачей, искусным сарказмом и точными словесными уколами, которые могут поразить неожиданно.

"Уходя корнями в историю, чехи превратили юмор в инструмент выживания, используя остроумие как психологическую броню, которая превратилась в определяющую национальную черту", — комментируют исследователи.

На втором месте оказалась Португалия, где преобладает социальный и агрессивный стиль юмора. Португальцы используют шутки как инструмент очарования, дразнения и эмоционального разоружения. Ирландия, уже давно имеющая репутацию страны шутников, замкнула тройку лидеров. Ее граждане оказались самыми лучшими в использовании юмора для самоподдержания и сближения с другими.

10 самых смешных стран мира по версии Remitly:

1. Чехия – 72,33

2. Португалия – 71,42

3. Ирландия – 71,18

4. Бельгия – 71,12

5. Чили – 71,08

6. Греция – 71,08

7. Австралия – 71,05

8. Польша – 70,87

9. Дания – 70,61

10. Венгрия – 70,55

Украина не попала в список 30 государств, среди которых был составлен рейтинг стран по чувству юмора.

