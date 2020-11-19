Названы самые дорогие и самые дешевые города в мире: ТОП-10

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Таисия Ерохина
Париж и Цюрих
присоединились к Гонконгу и признаны самыми дорогими городами мира в 2020 году. Рейтинг традиционно составило издание The Economist.
Цюрих - один из самых дорогих для жизни городов в мире. Фото из открытых источников
Так, первую
пятерку дорогостоящих для жизни городов составляют:
- Цюрих
(Швейцария) с индексом 103 ;
- Париж (Франция)
– 103;
- Гонконг (Китай)
– 103;
- Сингапур (Сингапур)
– 102;
- Тель-Авив (Израиль)
– 101.
А вот самыми
дешевыми определены такие города:
- Дамаск (Сирия) –
22;
- Ташкент (Узбекистан)
– 29;
- Лусака (Замбия)
– 30;
- Каракас (Венесуэла)
– 30;
- Алматы (Казахстан)
– 33.
Отметим, что Киев
занял 101 место из 133 городов в рейтинге.
Сообщается, что проблемы
с поставками, карантинные ограничения, безработица и падение доходов из-за
пандемии коронавируса повлияли на цены по всему миру. Колебания курсов валют привели
к тому, что города в Северной и Южной Америке, Африке и Восточной Европе стали
дешевле. А вот города Западной Европы – подорожали.
С первого места были вытолкнуты Сингапур и Осака (Япония). Париж и Цюрих вывело в лидеры повышение курса евро и швейцарского франка по отношению к доллару США, а также сравнительное снижением стоимости жизни в двух вышеуказанных азиатских городах.
Отмечается, что
Нью-Йорк (США) опустился на седьмое место с Женевой (Швейцария), а Лос-Анджелес (США) занял девятое, разделив
его с Копенгагеном (Дания). Тогда как Тегеран (Иран) показал наибольший скачок и поднялся в рейтинге на 27 позиций из-за
санкций США.
Добавим, что всемирный
рейтинг стоимости жизни проводится EIU раз в два года. Исследование сравнивает
более 400 индивидуальных цен на 138 продуктов и услуг.
Как сообщалось, в
Азии появилась самая большая в мире зона
свободной торговли: как это коснется Украины.
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