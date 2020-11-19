Названы самые дорогие и самые дешевые города в мире: ТОП-10

Париж и Цюрих присоединились к Гонконгу и признаны самыми дорогими городами мира в 2020 году. Рейтинг традиционно составило издание The Economist.

Цюрих - один из самых дорогих для жизни городов в мире. Фото из открытых источников

Так, первую пятерку дорогостоящих для жизни городов составляют:

- Цюрих (Швейцария) с индексом 103 ;

- Париж (Франция) – 103;

- Гонконг (Китай) – 103;

- Сингапур (Сингапур) – 102;

- Тель-Авив (Израиль) – 101.

А вот самыми дешевыми определены такие города:

- Дамаск (Сирия) – 22;

- Ташкент (Узбекистан) – 29;

- Лусака (Замбия) – 30;

- Каракас (Венесуэла) – 30;

- Алматы (Казахстан) – 33.

Отметим, что Киев занял 101 место из 133 городов в рейтинге.

Сообщается, что проблемы с поставками, карантинные ограничения, безработица и падение доходов из-за пандемии коронавируса повлияли на цены по всему миру. Колебания курсов валют привели к тому, что города в Северной и Южной Америке, Африке и Восточной Европе стали дешевле. А вот города Западной Европы – подорожали.

С первого места были вытолкнуты Сингапур и Осака (Япония). Париж и Цюрих вывело в лидеры повышение курса евро и швейцарского франка по отношению к доллару США, а также сравнительное снижением стоимости жизни в двух вышеуказанных азиатских городах.

Отмечается, что Нью-Йорк (США) опустился на седьмое место с Женевой (Швейцария), а Лос-Анджелес (США) занял девятое, разделив его с Копенгагеном (Дания). Тогда как Тегеран (Иран) показал наибольший скачок и поднялся в рейтинге на 27 позиций из-за санкций США.

Добавим, что всемирный рейтинг стоимости жизни проводится EIU раз в два года. Исследование сравнивает более 400 индивидуальных цен на 138 продуктов и услуг.

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