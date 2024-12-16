Названы области Украины, где люди живут в бедности

В Украине резко возросло количество людей, живущих в крайней бедности. За последние два года, когда идет полномасштабная война, число таких граждан увеличилось в семь раз. Об этом сообщила экономистка Людмила Черенько, исследующая уровень жизни украинцев.

Регионы Украины с самым высоким уровнем бедности

В эфире "Киев24" эксперт рассказала, что худшая ситуация сложилась в северных регионах, таких как Черниговская и Сумская области. В больших городах, таких как Киев, Харьков и Днепр, уровень бедности вырос менее заметно. Самые низкие показатели бедности зафиксированы в Киеве, Закарпатье и Черновицкой области.

"В целом в нашей стране за два года полномасштабной войны бедность выросла почти в два раза. Заметно бедность выросла в северных областях — Черниговской, Сумской. В таких регионах как Киев, Харьков, Днепр — там уровень бедности вырос не столь существенно", — отметила экспертка .

По данным Всемирного банка, из-за российского вторжения количество людей, живущих за чертой бедности, увеличилось на 1,8 миллиона по сравнению с 2020 годом. Основной причиной этого стало массовое сокращение рабочих мест. Около 20% работавших до войны взрослых украинцев потеряли работу.

Людмила Черенько отмечает, что самым большим вызовом для страны остается безопасность и завершение войны. В то же время, она подчеркивает, что, несмотря на сложные условия, государственные управленцы делают все возможное, чтобы удержать экономику.

Ранее "Комментарии" писали, что средние зарплаты в Украине в 2024 году постепенно росли. За девять месяцев 2024 года заработные платы выросли на 22,2%, а средняя зарплата составляет 20592 грн. Такие данные приводит Государственная служба статистики Украины, сообщает портал "Комментарии".