Названы лучшие спецслужбы мира - есть ли там Украина

Стало известно, в каких странах мира самые лучшие и самые мощные спецслужбы. Рейтинг тайных организаций составил болгарский журналист Христо Грозев с организации расследователей Bellingcat.

Названы лучшие разведывательные службы - есть ли там Украина. Фото: invoen.ru

В список попали и разведывательные службы Украины. Кроме того, они находятся на ступеньку выше российских.

"Используя определенный набор критериев, я разместил разведывательные службы Украины выше российских — частично из-за недавних дерзких операций по экстракции вроде операции Цемаху или по ПВК Вагнера", — прокомментировал Христо Грозев.

Поэтому согласно списку, первое место занимают спецслужбы Израиля. На втором месте разведчики Китая. Третьими стали тайные службы Нидерландов. Британские спецслужбы заняли четвертое место. Только за ними на пятой строчке США. Далее Украина. Замыкает список лидеров Россия.

Напомним, что недавно украинская военная разведка идентифицировала двух российских военнослужащих, совершивших военные преступления и преступления против человечности на территории Украины. Мужчины получили награду "За возвращение Крыма". Об этом подробнее читайте в нашем материале.

Ранее сообщалось, что американские службы выяснили, какие страны пытались повлиять на итоги президентских выборов. Информацию из официального отчета разведчиков США читайте здесь.

Также, бывший разведчик КГБ СССР и однокурсник президента России Владимира Путина Юрий Швец заявил, что высказывания Джо Байдена, который назвал главу Кремля убийцей, говорят о том, что между США и РФ началась новая холодная война. Об этом читайте на сайте "Комментарии".

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