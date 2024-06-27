Названы лучшие города для жизни в мире: на каком месте Киев

Вена вновь заняла первое место в рейтинге городов мира по качеству жизни, который составляет издание The Economist. В исследование включены 173 города, которые оценивались по таким критериям, как безопасность, здоровье, культура, образование и инфраструктура.

Киев снова попал в десятку худших для жизни городов мира

Как показывает рейтинг, наибольшее признание заслужили города с низким уровнем преступности, развитым общественным транспортом и высокими стандартами общественного здравоохранения. Копенгаген, Цюрих и Женева занимают лидирующие позиции благодаря своей способности обеспечить высокое качество жизни своим жителям.

Канадские города Калгари и Ванкувер, а также Мельбурн и Сидней в Австралии, Осака в Японии и Окленд в Новой Зеландии также вошли в топ-10. Эти города демонстрируют, как инвестиции в инфраструктуру и образование могут повысить уровень жизни.

В то же время, последнее место в рейтинге уже восьмой год подряд занимает Дамаск в Сирии, где длительный конфликт сильно сказался на качестве жизни. Тель-Авив показал падение в рейтинге из-за военных действий в секторе Газа, что подчеркивает, как политическая нестабильность может мгновенно изменить жизнь городов.

Киев в этом году занял 165-е место. Низкий рейтинг обусловлен разрушениями из-за военных действий. Однако, несмотря на трудности, столица Украины продолжает стремиться восстановить инфраструктуру и улучшить условия жизни своих жителей.





Этот рейтинг показывает, как важно для городов вкладывать в безопасность, здоровье и инфраструктуру, чтобы обеспечить своим жителям лучшие условия для жизни.