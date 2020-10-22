Названы лауреаты премии Сахарова «За свободу мысли» в 2020 года

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Татьяна Веремеева
Лауреатами премии им. Андрея Сахарова "За свободу мысли"
в нынешнем году стала лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская, а также
члены Координационного совета оппозиции. Об этом на своей странице в Twitter написал
глава Европарламента Давид Сассоли.
Лауреатами в 2020 году стали: кандидат в президенты
Светлана Тихановская, нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, участницы
Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова, Ольга
Ковалькова, Вероника Цепкало, а также Сергей Тихановский, Олесь Беляцкий,
Сергей Дылевский, Степан Путило и Николай Статкевич.
Отметим, премию им. Сахарова "За свободу мысли" основал
Европарламент и вручают ее с 1988 года. Призовой фонд премии составляет 50 тыс.
евро. Ранее ее получали выдающиеся политические и общественные деятели. В
прошлом году ее лауреатом стал украинский режиссер Олег Сенцов.
Напомним, жюри конкурса на получение премии
Георгия Гонгадзе включили в основной перечень номинантов трех
представителей украинской журналистики: Роман Винтон, Павел Казарин и Богдан
Логвиненко.
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