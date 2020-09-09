kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 09.09.2020

BTC/USD

10121.69

ETH/USD

339.10

LTC/USD

47.40

НБУ 09.09.2020

USD/UAH

27.95

EUR/UAH

33.01

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Названы безопасные туроператоры в Украине: перечень
commentss НОВОСТИ Все новости

Названы безопасные туроператоры в Украине: перечень

Теперь легко можно проверить наличие лицензии у того или иного туроператора

сегодня, 04:45
Автор:

Таисия Ерохина

Каждый украинец перед тем, как выбрать туристического оператора для организации своего отдыха в Украине или за границей, теперь может проверить наличие лицензии у той или иной компании. Об этом сообщает в официальном Telegram-канале Государственное агентство развития туризма (ГАРТ) Украины.

Названы безопасные туроператоры в Украине: перечень

Так, ГАРТ обнародовал Лицензионный реестр субъектов туроператорской деятельности. Отмечается, что агентство развития туризма будет постоянно обновлять его данные.

"Теперь легко можно проверить наличие лицензии у вашего туроператора", - говорится в сообщении ГАРТ.

Добавим, что реестр можно найти на сайте Министерства культуры и информационной политики Украины. В документе содержится такая информация об украинских туроператорах: название компании, номер лицензии, дата решения, идентификационный код лицензиата, финансовое обеспечение, статистический отчет и область.

Напомним, названы ТОП-три препятствия, которые мешают туристическому бизнесу в Украине. Как пояснил эксперт, несмотря на расслоенный сектор туризма в Украине есть три общих и главных проблемы.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!