Названы безопасные туроператоры в Украине: перечень

Каждый украинец перед тем, как выбрать туристического оператора для организации своего отдыха в Украине или за границей, теперь может проверить наличие лицензии у той или иной компании. Об этом сообщает в официальном Telegram-канале Государственное агентство развития туризма (ГАРТ) Украины.

Так, ГАРТ обнародовал Лицензионный реестр субъектов туроператорской деятельности. Отмечается, что агентство развития туризма будет постоянно обновлять его данные.

"Теперь легко можно проверить наличие лицензии у вашего туроператора", - говорится в сообщении ГАРТ.

Добавим, что реестр можно найти на сайте Министерства культуры и информационной политики Украины. В документе содержится такая информация об украинских туроператорах: название компании, номер лицензии, дата решения, идентификационный код лицензиата, финансовое обеспечение, статистический отчет и область.

Напомним, названы ТОП-три препятствия, которые мешают туристическому бизнесу в Украине. Как пояснил эксперт, несмотря на расслоенный сектор туризма в Украине есть три общих и главных проблемы.

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