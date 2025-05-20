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Названа коварная цель переговоров Путина с Трампом

Кремль всячески пытается имитировать дипломатию, в то время как наступление армии РФ продолжается

сегодня, 10:00
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Клименко Елена

Военный аналитик Ян Матвеев подверг критике российского диктатора Владимира Путина после его телефонного разговора с Дональдом Трампом 19 мая. Об этом Матвеев написал в своем Telegram-канале.

Названа коварная цель переговоров Путина с Трампом

Фото: 24 Канал

Путин охарактеризовал беседу как "откровенную, содержательную и полезную", поблагодарил Трампа за поддержку возобновления прямых контактов между Москвой и Киевом, а также заявил о готовности России работать над прекращением огня и разработкой меморандума по урегулированию конфликта.

Впрочем, аналитик считает, что за красивыми словами Кремля кроется обычная стратегия затягивания времени. Он подчеркнул, что пока Путин демонстрирует желание договариваться, российские войска ведут активные боевые действия.

"Этот разговор ничего не изменил. Москва продолжает игру на публику. А между тем армия РФ пытается продвинуться в направлении Покровска и Константиновки. Трамп же охотно верит в кремлевскую сказку о мире", — отметил Матвеев.

Аналитическое сообщество DeepState в день разговора также сообщило о новых продвижениях врага на фронте – в частности, возле Новой Полтавки, Малиновки и Романовки.

Телефонный разговор между Трампом и Путиным длился более двух часов. Российский президент после нее заявил, что "все стороны должны найти компромисс", однако, по словам экспертов, Кремль, вероятно, использует дипломатическую риторику как прикрытие для дальнейшей агрессии.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Россия и Украина немедленно начнут переговоры по прекращению огня и прекращению войны заявил президент США Дональд Трамп по итогам телефонного разговора с Путиным. Так он заявил, что разговор прошел очень хорошо. Соответствующий пост он изложил в своей соцсети.



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Источник: https://t.me/arrowsmap/8240
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