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Назван самый популярный спортивный бренд среди украинцев: рейтинг портала "Комментарии"

Стало известно, кто победил в рейтинге от "Ratings.comments.ua"

сегодня, 20:00
Автор:

Елизавета Черных

Читатели портала "Комментарии" определили самый популярный бренд спортивной одежды. Издание проводило опрос совместно с рейтинговой платформой "Ratings.comments.ua", которая на сегодня является главным рейтинговым онлайн-ресурсом.  Отдать свой голос в рейтинге "ТОП-12 самых популярных спортивных брендов" читатели могли с 03.06 по 15.06. 

Назван самый популярный спортивный бренд среди украинцев: рейтинг портала "Комментарии"

Самый популярный спортивный бренд. Коллаж: "Комментарии" / Д. Романюк

Во время опроса наибольшее предпочтение (18,25%) украинцы отдали PUMA — немецкой транснациональной корпорации, которая разрабатывает и производит спортивную и повседневную обувь, одежду и аксессуары. 

На втором месте рейтинга расположились сразу два бренда с абсолютно одинаковым (16,67%) количеством голосов: Adidas (также немецкая компания, производящая спортивную одежду, обувь и аксессуары) и New Balance (американский производитель спортивной одежды). 

В тройку лидеров вошла и Nike — американская транснациональная компания, которая является лидером по продаже спортивных товаров в мире. За этот спортивный бренд свои голоса отдали 15,87% читателей. 

В ТОП-5 рейтинга также вошли Under Armour (13,49%) (американская компания, которая специализируется по выпуску одежды, аксессуаров и обуви для профессиональных спортсменов)  и, хоть и с большим отрывом, ASICS (3,97%) японская корпорация, являющаяся одним из лидеров по производству спортивной обуви и одежды. 

Портал "Комментарии" подготовил инфографику, с помощью которой можно полностью ознакомиться с результатами голосования: 

Назван самый популярный спортивный бренд среди украинцев: рейтинг портала ”Комментарии” - фото 2

Отметим, что читатели издания выбирали самый популярный спортивный бренд в Украине, которому удалось привлечь покупателей своим высоким качеством, постоянными инновациями и удачными рекламными кампаниями. 

Ранее порталом "Комментарии" проводилось голосование за наиболее популярную авиакомпанию. 



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Источник: https://ratings.comments.ua/society/top-12-samyh-popularnyh-sportivnyh-brendov-48.html
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