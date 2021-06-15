Назван самый популярный спортивный бренд среди украинцев: рейтинг портала "Комментарии"

Читатели портала "Комментарии" определили самый популярный бренд спортивной одежды. Издание проводило опрос совместно с рейтинговой платформой "Ratings.comments.ua", которая на сегодня является главным рейтинговым онлайн-ресурсом. Отдать свой голос в рейтинге "ТОП-12 самых популярных спортивных брендов" читатели могли с 03.06 по 15.06.

Самый популярный спортивный бренд. Коллаж: "Комментарии" / Д. Романюк

Во время опроса наибольшее предпочтение (18,25%) украинцы отдали PUMA — немецкой транснациональной корпорации, которая разрабатывает и производит спортивную и повседневную обувь, одежду и аксессуары.

На втором месте рейтинга расположились сразу два бренда с абсолютно одинаковым (16,67%) количеством голосов: Adidas (также немецкая компания, производящая спортивную одежду, обувь и аксессуары) и New Balance (американский производитель спортивной одежды).

В тройку лидеров вошла и Nike — американская транснациональная компания, которая является лидером по продаже спортивных товаров в мире. За этот спортивный бренд свои голоса отдали 15,87% читателей.

В ТОП-5 рейтинга также вошли Under Armour (13,49%) (американская компания, которая специализируется по выпуску одежды, аксессуаров и обуви для профессиональных спортсменов) и, хоть и с большим отрывом, ASICS (3,97%) - японская корпорация, являющаяся одним из лидеров по производству спортивной обуви и одежды.

Портал "Комментарии" подготовил инфографику, с помощью которой можно полностью ознакомиться с результатами голосования:





Отметим, что читатели издания выбирали самый популярный спортивный бренд в Украине, которому удалось привлечь покупателей своим высоким качеством, постоянными инновациями и удачными рекламными кампаниями.

Ранее порталом "Комментарии" проводилось голосование за наиболее популярную авиакомпанию.





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