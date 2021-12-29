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Назван самый комфортный район Киева: результаты всеукраинского опроса

Стало известно, какой столичный район украинцы считают самым лучшим по уровню комфорта

сегодня, 12:25
Автор:

Елизавета Черных
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Читатели информационно-аналитического портала "Комментарии" назвали самый комфортный район Киева. Всеукраинское голосование проводилось совместно с платформой "Ratings.comments.ua", являющейся главным рейтинговым ресурсом онлайн. Все желающие могли отдать свой голос за лучший столичный район по уровню комфорта с 15 до 28 декабря. 

Назван самый комфортный район Киева: результаты всеукраинского опроса

Назван самый комфортный район Киева - коллаж "Комментарии"Д.Романюк

Киев — не только столица Украины, ее визитная карточка, но еще и самый крупный город, территория которого разделена на 10 районов. Каждый из них является разноплановым и разнообразным в сфере развития инфраструктуры, условий для жизни, зеленых зон и транспортных развязок. Однако читатели портала "Комментарии" определили самый лучший. 

Так, им стал Оболонский район, который наиболее комфортным для жизни считает 20,19% украинцев. Как территориальная единица, район был образован в марте 1975 года, расположен на северо-западе столицы. Имеет площадь 110,2 кв. км (13,2% территории Киева). Численность населения района — 318 346 человек. 

На втором месте расположился Днепровский район. За него отдали свои голоса 14,42% пользователей. Район был образован в мае 1969 года и стал вторым левобережным районом Киева. Название получил от прилегающей к нему реки Днепр. Имеет площадь 67 кв. км (8% территории Киева). Численность населения района — 358 152 человека.

И закрывает тройку лидеров голосования — Деснянский район, который самым лучшим считает 13,46% украинцев. Как административно-территориальная единица в составе Киева район был образован в декабре 1987 года (до 2001 года назывался Ватутинским). Имеет площадь 148 кв. км (18% территории Киева). Численность населения района — 368 676 человек. 

Далее столичные районы в рейтинге расположились так: 

- Соломенский район — 11,54%

- Святошинский район — 9,62%

- Подольский район — 7,62%

- Голосеевский район — 6,73%

- Печерский район- 6,73%

- Дарницкий район — 5,77% 

- Шевченковский район — 3,85% 

Напомним, что портал "Комментарии" также подготовил обзор каждого из районов Киева. 


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Источник: https://comments.ua/
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