Назван город, в котором живет самое большое количество миллиардеров в 2024 году

Нью-Йорк город с наибольшим количеством миллиардеров в 2024 году. В американском городе проживает 119 миллиардеров. В тройку лидеров также попали английский Лондон и индийский Мумбаи. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на список самых богатых людей согласно Hurun Research Institute.



В Нью-Йорке живет самое большое количество миллиардеров. Фото из открытых источников

Согласно данным отчета Hurun Research Institute, во всем мире количество миллиардеров за последний год увеличилось на 5% и теперь составляет 3279 миллиардеров. Кроме того, общее состояние самых богатых людей мира выросло на 9% — до 15 триллионов долларов.

Самым популярным городом для миллиардеров стал Нью-Йорк, в котором проживает 119 миллиардеров. Следующим городом по количеству миллиардеров стал Лондон – 97 миллиардеров. Тройку лидеров замыкает Мумбаи – 92. Индийский город впервые опередил китайские города, которые длительное время являвшиеся лидерами в азиатском регионе по количеству богачей.

Следующими в списке следуют несколько китайских городов – Пекин, Шанхай, Шэньчжэнь, а также Москва. Как отмечают в отчете Hurun Research Institute, несмотря на войну и падение рубля на 21% в России прибавилось 6 миллиардеров.

Топ 10 городов с наибольшим количеством миллиардеров:

1. Нью-Йорк – 119;

2. Лондон – 97;

3. Мумбаи – 92;

4. Пекин – 91;

5. Шанхай – 87;

6. Шэньчжэнь – 84;

7. Гонконг – 65;

8. Москва – 59;

9. Нью-Дели – 57;

10. Сан-Франциско – 52.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в рейтинге миллиардеров от Forbes осталось пять украинцев.

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