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Назван город, в котором живет самое большое количество миллиардеров в 2024 году

Американский город Нью-Йорк стал лидером по количеству миллиардеров.

22 апреля 2024, 12:07
Автор:
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Slava Kot
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Нью-Йорк город с наибольшим количеством миллиардеров в 2024 году. В американском городе проживает 119 миллиардеров. В тройку лидеров также попали английский Лондон и индийский Мумбаи. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на список самых богатых людей согласно Hurun Research Institute.

Назван город, в котором живет самое большое количество миллиардеров в 2024 году

В Нью-Йорке живет самое большое количество миллиардеров. Фото из открытых источников

Согласно данным отчета Hurun Research Institute, во всем мире количество миллиардеров за последний год увеличилось на 5% и теперь составляет 3279 миллиардеров. Кроме того, общее состояние самых богатых людей мира выросло на 9% — до 15 триллионов долларов.

Самым популярным городом для миллиардеров стал Нью-Йорк, в котором проживает 119 миллиардеров. Следующим городом по количеству миллиардеров стал Лондон – 97 миллиардеров. Тройку лидеров замыкает Мумбаи – 92. Индийский город впервые опередил китайские города, которые длительное время являвшиеся лидерами в азиатском регионе по количеству богачей.

Следующими в списке следуют несколько китайских городов – Пекин, Шанхай, Шэньчжэнь, а также Москва. Как отмечают в отчете Hurun Research Institute, несмотря на войну и падение рубля на 21% в России прибавилось 6 миллиардеров. 

Топ 10 городов с наибольшим количеством миллиардеров:

  • 1. Нью-Йорк – 119;
  • 2. Лондон – 97;
  • 3. Мумбаи – 92;
  • 4. Пекин – 91;
  • 5. Шанхай – 87;
  • 6. Шэньчжэнь – 84;
  • 7. Гонконг – 65;
  • 8. Москва – 59;
  • 9. Нью-Дели – 57;
  • 10. Сан-Франциско – 52.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в рейтинге миллиардеров от Forbes осталось пять украинцев.

Также "Комментарии" писали о самой богатой королевской семье мира и ее состоянии.



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Источник: https://www.hurun.net/en-US/Info/Detail?num=K851WM942LBU
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