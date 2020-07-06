Назначение главы Нацбанка: в Слуге народа рассказали, чем грозит долгий выбор кандидата

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Президент Владимир Зеленский должен определиться с кандидатурой на пост главы Нацбанка в течение десяти дней. Иначе депутаты не успеют утвердить его до окончания сессии. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сказал нардеп из "Слуги народа" Даниил Гетманцев.

Пока президент не нашел идеального претендента на эту должность. Соответственно и депутатам ему пока нечего предложить.

"Президент должен нам предложить лишь одного человека, а мы уже решаем - поддержать его или нет. Консультации в ОП все еще продолжаются. И обсуждаются не столько фамилии, сколько требования к кандидату. Это должен быть банкир, с отличной деловой репутацией и готовностью защищать интересы государства, а не определенных игроков на финансовых рынках", - говорит Гетманцев.

Глава парламентского комитета по вопросам финансов уверяет, что времени, чтобы сделать выбор, у президента осталось мало. 17 июля украинские депутаты уходят на каникулы. И если до этого времени в Украине не будет нового главы НБУ, это может иметь определенные последствия.

"Если мы уйдем на каникулы с неутвержденным главой Нацбанка, мы поставим в опасное положение рынок. Это может обернуться для рынка определенной нестабильностью. Это было бы неправильным решением", - объясняет нардеп.

Имена вероятных кандидатов, которых сейчас рассматривает президент, он называть не стал. Говорит, что не хочет навредить таким образом процессу выбора. А вот себя среди претендентов на главное кресло в НБУ не видит. Мол, как минимум, не соответствует критериям о профильном образовании.

Напомним, что на прошлой неделе бывшего главу НБУ Якова Смолия парламент отправил в отставку после того, как он сам заявил о политическом давлении и написал заявление. "Комментарии" разбирались, как это может повлиять на курс гривни.

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