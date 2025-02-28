Назло Трампу: в Канаде переименовали кофе

В столице Канады Оттаве одно из заведений, где подают кофе, изменило меню. Там решили отказаться от названия популярного напитка американо после того, как президент США Дональд Трамп начал высказывать идеи о канаде как о 51-м штате своей страны. Об этом пишет портал "Комментарии" со ссылкой на CTV News.

Трамп бесит канадцев: их недовольство приобретает креативные формы. Фото: Всемирный экономический форум / Flickr

Кофейня Morning Owl изменила название популярного напитка "американо" на "канадиано" (canadiano) в своем меню в знак протеста против угроз президента США Дональда Трампа аннексией Канады. Владелец кафе Тод Симпсон отметил, что это небольшое изменение имеет целью "осветить серьезную ситуацию".

"Сейчас нам не нужны американские продукты. Кажется, это очень хороший способ сказать, что мы канадцы", – сказал он.

Смит говорит, что получил идею от друга, который видел, как другие рестораны и розничные торговцы вносили подобные изменения. И теперь на доске с меню в кафе указано Canadiano вместе с красно-белым флагом из кленовых листьев рядом.

Напиток "американо" считается стандартным в кофейнях, готовится он из эспрессо и горячей воды. "Американо" появился во время Второй мировой войны в Италии. По легенде, американские солдаты, которые находились в Европе, не привыкли к крепкому эспрессо, которое было популярным среди итальянцев. Чтобы сделать его более похожим на американский фильтр-кофе, они начали разбавлять эспрессо горячей водой.

Как писали "Комментарии", Трамп подтвердил, что введет 25-процентную пошлину на канадские товары с 4 февраля. Такая же пошлина коснется мексиканской продукции, а для Китая президент США вводит 10-процентную пошлину. Он заявил, что на территорию США из Мексики и Канады якобы продолжают поступать наркотики "в очень больших и неприемлемых объемах".

"Мы не можем позволить этому злу и дальше вредить США, и поэтому, пока оно не прекратится или не будет серьезно ограничено, предложенные пошлины, которые должны вступить в силу 4 марта, действительно вступят в силу, как и было запланировано. Китай также будет обложен дополнительным 10-процентными пошлинами в этот день", — заявил президент США.

"Комментарии" напоминают, что Трамп объявил 2 февраля, что на импорт товаров из Канады и Мексики будут введены 25-процентные пошлины, а на импорт из Китая — 10-процентные. Американский лидер объяснял, что вводит пошлины, чтобы "заставить Мексику и Канаду выполнить свои обещания остановить нелегальную иммиграцию и остановить поток ядовитого фентанила и других наркотиков" в США. При этом Трамп дал Мексике и Канаде отсрочку на один месяц, до 4 марта, чтобы страны попытались урегулировать ситуацию.

Кроме того, в Белом доме по-прежнему публично говорят об идее (даже не так: о неизбежности) присоединения Канады к США в качестве 51-го штата. Это беспокоит канадского премьера Джастина Трюдо, который считает планы администрации Трампа тревожными и серьезными. "Комментарии" писали, что Трамп рассказал, на какие уступки готов пойти, чтобы присоединить Канаду к США. А предприниматель Илон Маск, у которого есть канадское гражданство, написал в соцсетях, что "Канада — ненастоящее государство".