НАЗК вынесло окончательное решение по декларациям ректора НАУ Луцкого: нарушений нет

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Козлова Альбіна
В декабре 2021 года Национальное агентство по предотвращению коррупции завершило проверку деклараций ректора Национального авиационного университета Максима Луцкого. Признаков незаконного обогащения, а также конфликта интересов установлено не было, говорится в решении.
Максим Луцкий, фото из открытых источников
Добавим, что законность участия и победы Луцкого на выборах НАУ накануне подтвердил Соломенский райсуд. Ее обжаловали оппоненты ректора. Но судьи пришли к выводу, что Луцкий отвечает требованиям ЗУ "О высшем образовании" и не подпадает под действие ЗУ "Об очищении власти". В Минюсте, в свою очередь, тоже подтвердили отсутствие Луцкого в Реестре лиц, к которым применяются положения закона "о люстрации".
Также напомним, что недавно депутаты образовательного комитета Верховной Рады поддержали позицию НАУ по реализации инвестиционно-строительного проекта на территории университета. Представил его ректор Максим Луцкий. Проект, в частности, предусматривает строительство новых учебных корпусов, ремонт всех общежитий, спортивного комплекса и центра культуры НАУ. Претворяться в жизнь инициатива будет на условиях государственно-частного партнерства.
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