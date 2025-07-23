Навязанный спектакль: к Зеленскому резко обратились из-за НАБУ и САП

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подверг резкой критике молниеносное принятие закона, который ослабляет независимость НАБУ и САП.

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"Это печальный день для Украины. И дело здесь не только в НАБУ или САП. Речь идет о стремлении миллионов украинцев жить в честном, справедливом государстве. А когда за одни сутки организуют представление, которое всем навязывают — это уже не о справедливости", — отметил Кулеба.

Он подчеркнул, что для части политиков Революция достоинства давно стала лишь удобной темой для ежегодных постов в соцсетях. Однако для миллионов граждан это настоящая жертва ради будущего. И эту жертву невозможно перечеркнуть ни поспешными голосованиями в парламенте, ни подписями под сомнительными законами.

Кулеба призвал президента Владимира Зеленского сделать четкий выбор: либо поддержать волю народа, либо проигнорировать ее. По его словам, вопрос не только в антикоррупционных институциях, а в самом принципе, будет ли государство оставаться на стороне общества.

К моменту заявления президента уже подписал скандальный закон, который, как считают эксперты, ставит НАБУ и САП под контроль Генеральной прокуратуры.

В завершении своего сообщения Кулеба обратился к политикам, использовав фразу боксера Александра Усика: "Don't push the horses". И добавил от себя: "They kick back", намекнув на возможную жесткую реакцию общества.

Напомним, что законопроект №12414 был принят во втором чтении Радой, после чего в Киеве и других городах начались акции протеста. Граждане требовали от главы государства ветировать закон, ослабляющий независимость антикоррупционных органов.

Как уже писали "Комментарии", глава Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом наложить вето на законопроект №12414, существенно ограничивающий полномочия НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).