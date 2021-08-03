«Наталича в отставку»: под стенами ГПУ требовали увольнения одиозного конотопского прокурора

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Станислав Молчанов
По словам жителей Буринской общины Сумской области, заместитель руководителя Конотопской местной прокуратуры Андрей Наталич может быть причастен к сокрытию контрабанды и торговли людьми на приграничных с Россией территориях. Об этом они рассказали во время участия в протестах под стенами Офиса Генерального прокурора, во вторник, 3 августа.
Протесты под стенами ГПУ за увольнение Андрея Наталича
Андрей Наталич работает в органах прокуратуры уже несколько десятков лет, после Революции Достоинства не прошел переаттестацию, но так и не был уволен, рассказали буринцы. Сегодня же он может быть одним из организаторов рейдерского захвата власти в Бурыни, указывают участники протеста.
Виктор Ладуха победил на местных выборах в октябре 2020-го. За него проголосовали 52% среди тех, кто принял участие в выборах. В декабре новоизбранный мэр произнес присягу и приступил к выполнению своих полномочий. Но 8 месяцев спустя, в июле 2021-го, второй апелляционный суд Харькова отменил постановление территориальной избирательной комиссии о регистрации Виктора Ладухи Бурынским главой. Причина — жалоба конкурента. Основание — якобы Ладуха вовремя не написал заявление о регистрации в должность.
И хотя это постановление отменить нельзя согласно украинскому законодательству, потому что Виктор Ладуха уже произнес присягу городского головы, Анна Наталич, новая глава Буринской территориальной избирательной комиссии и жена прокурора Наталича, назначила заседание ТИК, а затем объявила о перевыборах. Уже после этого, вместе со своим мужем попыталась внести изменения в государственные реестры и лишить Ладуху полномочий городского головы. После отказа нескольких регистраторов совершать подобные действия, прокурор начал на них давить, рассказывает Ладуха.
"То, что сейчас происходит, по моему мнению — это попытка узурпировать власть. Сейчас происходит преступление согласно статье 357-й Уголовного кодекса Украины — запрещается любое вмешательство в деятельность избирательной комиссии, что сейчас очевидно и делает прокурор Наталич. Также сама территориальная избирательная комиссия совершившила преступление = самоуправство — это статья 156-я Уголовного кодекса Украины. Они, не дождавшись решения суда, вынесли ночью постановление. Это даже было не в помещении городского совета. Это было тихонько сделано в помещении полиции. То есть как в старые-добрые времена, даже хуже чем при Януковиче", — рассказывает правозащитник Андрей Гайдай.
В Бурыни убеждены — Наталич только исполнитель по делу рейдерского захвата власти в городе. Организатором местные считают народного депутата Максима Гузенко. "Слуга народа" обрабатывает полторы тысячи гектаров земли на территории Буринской ОТГ, но якобы не платит в бюджет общины ни копейки. Городская власть пытается вернуть землю в пользу общины. А это очевидно может не нравиться Гузенко.
Между тем, юристы Буринского горсовета направили кассационную жалобу на решение Харьковской апелляции и обратились в административный суд относительно решения ТИК о назначении досрочных выборов. Также Генеральному прокурору передали обращение о деятельности прокурора Наталича. Там приведена информация, которая может быть доказательством крышевания контрабанды и нелегальной торговли людьми, давления на местное самоуправление.
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