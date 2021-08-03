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«Наталича в отставку»: под стенами ГПУ требовали увольнения одиозного конотопского прокурора

Протестующие утверждают, что прокурор Наталич вмешивается в деятельность городского совета Бурыни

сегодня, 17:44
Автор:

Станислав Молчанов

По словам жителей Буринской общины Сумской области, заместитель руководителя Конотопской местной прокуратуры Андрей Наталич может быть причастен к сокрытию контрабанды и торговли людьми на приграничных с Россией территориях. Об этом они рассказали во время участия в протестах под стенами Офиса Генерального прокурора, во вторник, 3 августа.

«Наталича в отставку»: под стенами ГПУ требовали увольнения одиозного конотопского прокурора

Протесты под стенами ГПУ за увольнение Андрея Наталича

Андрей Наталич работает в органах прокуратуры уже несколько десятков лет, после Революции Достоинства не прошел переаттестацию, но так и не был уволен, рассказали буринцы. Сегодня же он может быть одним из организаторов рейдерского захвата власти в Бурыни, указывают участники протеста.

"То, что на сегодняшний день прокурор вмешивается в жизнедеятельность городского совета, это факт. Он открывает уголовные дела, и делает многое другое. Уже дошло до того, что прокурор сам пошел менять в реестре меня как руководителя города", — рассказывает Виктор Ладуха, мэр Бурыни.

«Наталича в отставку»: под стенами ГПУ требовали увольнения одиозного конотопского прокурора - фото 2

Виктор Ладуха победил на местных выборах в октябре 2020-го. За него проголосовали 52% среди тех, кто принял участие в выборах. В декабре новоизбранный мэр произнес присягу и приступил к выполнению своих полномочий. Но 8 месяцев спустя, в июле 2021-го, второй апелляционный суд Харькова отменил постановление территориальной избирательной комиссии о регистрации Виктора Ладухи Бурынским главой. Причина — жалоба конкурента. Основание — якобы Ладуха вовремя не написал заявление о регистрации в должность.

И хотя это постановление отменить нельзя согласно украинскому законодательству, потому что Виктор Ладуха уже произнес присягу городского головы, Анна Наталич, новая глава Буринской территориальной избирательной комиссии и жена прокурора Наталича, назначила заседание ТИК, а затем объявила о перевыборах. Уже после этого, вместе со своим мужем попыталась внести изменения в государственные реестры и лишить Ладуху полномочий городского головы. После отказа нескольких регистраторов совершать подобные действия, прокурор начал на них давить, рассказывает Ладуха.

"Прокурор Конотопской местной прокуратуры пошел со своей женой, председателем территориальной избирательной комиссии, снимать меня с должности. Вдумайтесь, как может прокурор местной прокуратуры идти к регистратору и просить, чтобы совершать какие-то действия. Еще запугивал, что направит службы разные, в частности числе СБУ ", — указывает Ладуха.

"То, что сейчас происходит, по моему мнению — это попытка узурпировать власть. Сейчас происходит преступление согласно статье 357-й Уголовного кодекса Украины — запрещается любое вмешательство в деятельность избирательной комиссии, что сейчас очевидно и делает прокурор Наталич. Также сама территориальная избирательная комиссия совершившила преступление = самоуправство — это статья 156-я Уголовного кодекса Украины. Они, не дождавшись решения суда, вынесли ночью постановление. Это даже было не в помещении городского совета. Это было тихонько сделано в помещении полиции. То есть как в старые-добрые времена, даже хуже чем при Януковиче", — рассказывает правозащитник Андрей Гайдай.

В Бурыни убеждены — Наталич только исполнитель по делу рейдерского захвата власти в городе. Организатором местные считают народного депутата Максима Гузенко. "Слуга народа" обрабатывает полторы тысячи гектаров земли на территории Буринской ОТГ, но якобы не платит в бюджет общины ни копейки. Городская власть пытается вернуть землю в пользу общины. А это очевидно может не нравиться Гузенко.

Между тем, юристы Буринского горсовета направили кассационную жалобу на решение Харьковской апелляции и обратились в административный суд относительно решения ТИК о назначении досрочных выборов. Также Генеральному прокурору передали обращение о деятельности прокурора Наталича. Там приведена информация, которая может быть доказательством крышевания контрабанды и нелегальной торговли людьми, давления на местное самоуправление.



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