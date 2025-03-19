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Наследник люксового бренда Hermes хочет усыновить своего садовника и завещать ему имущество

Садовник, личность которого неизвестна, женат на испанке, у пары - двое детей

сегодня, 09:10
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Кравцев Сергей

Известно, что наследник самой богатой семьи Европы начал процесс усыновления своего садовода, планируя оставить ему по меньшей мере половину своего состояния в 11 миллиардов евро. 82-летний Николя Пьюеш, потомок люксового бренда Hermes, хочет отменить контракт, согласно которому его состояние завещало основанному им фонду Isocrates, и вместо этого сделать своего сотрудника законным наследником.

Наследник люксового бренда Hermes хочет усыновить своего садовника и завещать ему имущество

Николя Пьюеш. Фото из открытых источников

Благотворительный фонд оспаривает план Пюэша по разрыву связей.

"С юридической точки зрения односторонняя отмена наследственного договора выглядит недействительной и необоснованной. Поэтому фонд выступает против расторжения контракта, оставляя открытыми двери для обсуждений со своим учредителем", – говорится в заявлении организации.

Согласно вебсайту, основанному Пюэшем в 2011 году и с тех пор финансируемым им, фонд Isocrates поддерживает общественную журналистику и организации гражданского общества, работающих над "здоровым цифровым публичным пространством".

Как сообщается, договор наследования между фондом и Пюэшем, у которого, как известно, нет детей, предполагает, что его акции Hermes остаются фондом. То есть если он станет отцом, в этом случае его ребенок будет иметь право на часть наследства не менее 50%.

Пюэш владеет 5,7% Hermes, это около 12 миллиардов евро.

Согласно ежегодному рейтингу Bloomberg, опубликованному в начале этого месяца, семья Hermes является третьей по богатству в мире.

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