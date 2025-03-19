Наследник люксового бренда Hermes хочет усыновить своего садовника и завещать ему имущество

Известно, что наследник самой богатой семьи Европы начал процесс усыновления своего садовода, планируя оставить ему по меньшей мере половину своего состояния в 11 миллиардов евро. 82-летний Николя Пьюеш, потомок люксового бренда Hermes, хочет отменить контракт, согласно которому его состояние завещало основанному им фонду Isocrates, и вместо этого сделать своего сотрудника законным наследником.

Николя Пьюеш. Фото из открытых источников

Благотворительный фонд оспаривает план Пюэша по разрыву связей.

"С юридической точки зрения односторонняя отмена наследственного договора выглядит недействительной и необоснованной. Поэтому фонд выступает против расторжения контракта, оставляя открытыми двери для обсуждений со своим учредителем", – говорится в заявлении организации.

Согласно вебсайту, основанному Пюэшем в 2011 году и с тех пор финансируемым им, фонд Isocrates поддерживает общественную журналистику и организации гражданского общества, работающих над "здоровым цифровым публичным пространством".

Как сообщается, договор наследования между фондом и Пюэшем, у которого, как известно, нет детей, предполагает, что его акции Hermes остаются фондом. То есть если он станет отцом, в этом случае его ребенок будет иметь право на часть наследства не менее 50%.

Пюэш владеет 5,7% Hermes, это около 12 миллиардов евро.

Согласно ежегодному рейтингу Bloomberg, опубликованному в начале этого месяца, семья Hermes является третьей по богатству в мире.

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