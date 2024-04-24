Насколько хорошо Украина обеспечивает своих граждан: рейтинг стран по благосостоянию

Некоммерческая организация Social Progress Imperative проанализировала 170 стран и создала рейтинг благосостояния или индекс социального прогресса (SPI), который полностью избегает ВВП. Рейтинг благосостояния оценивался по 52 показателям в трех разных категориях, по которым Украина заняла в 2024 году 59 место.



Рейтинг стран по благополучию. Фото из открытых источников

Social Progress Imperative решили отказаться от экономических факторов измерения благосостояния, в частности ВВП, присутствующего в других сравнениях и рейтингах между странами. Вместо этого, аналитики организации сосредоточились на непосредственном наблюдении социальных и экологических факторов для определения благосостояния в каждой стране.

52 характеристики были разделены на три группы: основные потребности человека (питание, доступ к воде), основы долгосрочного развития (образование и здравоохранение) и "возможности" (личные права и свободы).

Согласно рейтингу Social Progress Imperative 2024, средний уровень благосостояния в мире составляет 63,44 балла, что по сравнению с 2011 годом на 5 баллов выше, однако на 0,3 ниже рекордного показателя 2022 года.

Страной, которая лучше всего обеспечивает своих граждан в благосостоянии и социальном прогрессе, стала Дания — 90 баллов. На втором месте оказалась Норвегия, а Финляндия заняла третье место. Также в пятерку попали Исландия и Швеция.

Рейтинг стран по индексу социального прогресса. Social Progress Imperative 2024



Из 10 первых стран в рейтинге благосостояния только одна страна не из Европы – Австралия, занявшая 7 место. Лучшая страна из Америки – Канада – 15 место, а из Азии – Япония – 16 место. США разместились на 29 месте.

Украина в рейтинге социального прогресса заняла 59-е место с показателем в 70 баллов. Страны соседки Украины, например, Польша заняла 36 место, Венгрия – 40, Румыния – 44, Молдова – 49. На последнем 170 месте оказался Южный Судан – 32 балла.

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