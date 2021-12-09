Наша Ряба и Andre TAN создали уникальную коллекцию эко-одежды ICARIA

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Елизавета Черных
Известный украинский дизайнер Andre TAN совместно с брендом Наша Ряба создали лимитированную коллекцию женской одежды под названием ICARIA для фэшн-линейки Atelier. Коллекция создана по инициативе бренда Наша Ряба, которым владеет холдинг МХП.
Наша Ряба и Andre TAN представили эксклюзивную коллекцию одежды ICARIA
Основной целью коллаборации является привлечение внимания к вопросам переработки отходов, что является важной задачей для всех производственных отраслей, а также является неотъемлемой частью работы любого ответственного бизнеса.
Название ICARIA отсылает к античному мифу о гениальном скульпторе Дедале и его сыне Икаре. Чтобы убежать с острова Крит, Дедал сделал для себя и сына огромные крылья, скрепленные воском. Будучи уже далеко от острова, Икар настолько увлекся полетом, что забыл наставление отца и приблизился к яркому солнцу. Воск на крыльях растаял, перья разлетелись и Икар упал в море. Перья символизируют соблюдение баланса в жизни. Не переступая границы, наше общество способно продолжать существование, уменьшать влияние и поощрять других беречь природные ресурсы планеты.
В рамках проекта была разработана ART-коллекция, представленная в Киеве 8 декабря на закрытом показе в галерее D12. Также создана капсульная линейка женской одежды: пуховой жилет, худи, сумка, шоппер и кепка, которые поступят в продажу в магазины ANDRE TAN, а также будут доступны и для заказа онлайн уже 18 декабря на сайте . Все заинтересованные смогут посмотреть на ART-коллекцию с 11 декабря в ТРЦ LAVINA MALL, где будет работать выставка. После окончания срока эксплуатации одежду из коллекции ICARIA можно передать на переработку.
Коллекция одежды ICARIA изготовлена с использованием переработанной ткани, а также имеет прозрачные элементы, внутри которых есть пух и применяется перо от бренда Наша Ряба. Главный цвет коллекции – белый и синий, как символы моря и неба.
Для бренда Наша Ряба переработка отходов является важным этапом работы для сохранения окружающей среды. Так, побочные продукты при производстве мяса птицы на заводах компании перерабатываются: перо – в перья, используемое для изготовления корма для животных, куриный помет – в биогаз, жир – на биодизель и корма для домашних животных. А также в компании функционируют лучшие очистные сооружения отрасли – предприятия возвращают нормативно-очищенные сточные воды.
Подробнее о проекте по ссылке .
О МХП
МХП – вертикально интегрированный холдинг, лидер украинской аграрной индустрии с акционерным капиталом и зарубежными производственными активами на Балканах.
Холдинг осуществляет основную деятельность в отраслях птицеводства, мясопереработки и животноводства. Инновационность и динамический рост позволили МХП за десятилетие увеличить совокупные мощности по производству мяса курицы в три раза до более 700 тыс. тонн по итогам 2020 года, а также мощности компании по производству курятины европейского операционного сегмента (РР) составили более 100 тыс. тонн м птицы.
ГДР (Глобальные Депозитарные Расписки) МХП котируются под тикером MHPC. Среди партнеров холдинга по реализации крупных инвестиционных проектов – Международная финансовая корпорация (IFC) группы Всемирного Банка, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития и другие ведущие институциональные инвесторы.
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