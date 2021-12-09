Наша Ряба и Andre TAN создали уникальную коллекцию эко-одежды ICARIA

Известный украинский дизайнер Andre TAN совместно с брендом Наша Ряба создали лимитированную коллекцию женской одежды под названием ICARIA для фэшн-линейки Atelier. Коллекция создана по инициативе бренда Наша Ряба, которым владеет холдинг МХП.

Наша Ряба и Andre TAN представили эксклюзивную коллекцию одежды ICARIA

Основной целью коллаборации является привлечение внимания к вопросам переработки отходов, что является важной задачей для всех производственных отраслей, а также является неотъемлемой частью работы любого ответственного бизнеса.

"С 2021 МХП стал членом Глобального договора ООН. Мы внедряем практики для устойчивого развития нашей компании и территорий, где мы ведем свою деятельность. Для нашей компании важно, чтобы единомышленников становилось больше. Поэтому мы решили предложить Andre сделать совместную коллаборацию с брендом Наша Ряба, поскольку мы в МХП, и Andre в своем бизнесе очень четко понимаем, что вопрос ответственности бизнеса сегодня очень актуален", — прокомментировал Алексей Безуглый, директор Департамента маркетинга МХП.

Название ICARIA отсылает к античному мифу о гениальном скульпторе Дедале и его сыне Икаре. Чтобы убежать с острова Крит, Дедал сделал для себя и сына огромные крылья, скрепленные воском. Будучи уже далеко от острова, Икар настолько увлекся полетом, что забыл наставление отца и приблизился к яркому солнцу. Воск на крыльях растаял, перья разлетелись и Икар упал в море. Перья символизируют соблюдение баланса в жизни. Не переступая границы, наше общество способно продолжать существование, уменьшать влияние и поощрять других беречь природные ресурсы планеты.

"ECO-fashion – один из самых перспективных трендов нашего времени. Бездумное потребление устарело — фэшн-индустрия XXI века стремится быть экологичной. Грамотная переработка мусора и отходов – стремление к новизне с заботой о благополучии планеты. Поэтому я принял решение совместно с украинским брендом Наша Ряба создать коллекцию женской одежды ICARIA, чтобы привлечь внимание нашего потребителя к вопросам переработки материалов и отходов, что очень важно не только в фэшн-отрасли, но и во всех сферах жизнедеятельности человека", — утверждает дизайнер Andre TAN.

В рамках проекта была разработана ART-коллекция, представленная в Киеве 8 декабря на закрытом показе в галерее D12. Также создана капсульная линейка женской одежды: пуховой жилет, худи, сумка, шоппер и кепка, которые поступят в продажу в магазины ANDRE TAN, а также будут доступны и для заказа онлайн уже 18 декабря на сайте . Все заинтересованные смогут посмотреть на ART-коллекцию с 11 декабря в ТРЦ LAVINA MALL, где будет работать выставка. После окончания срока эксплуатации одежду из коллекции ICARIA можно передать на переработку.

Коллекция одежды ICARIA изготовлена с использованием переработанной ткани, а также имеет прозрачные элементы, внутри которых есть пух и применяется перо от бренда Наша Ряба. Главный цвет коллекции – белый и синий, как символы моря и неба.

Для бренда Наша Ряба переработка отходов является важным этапом работы для сохранения окружающей среды. Так, побочные продукты при производстве мяса птицы на заводах компании перерабатываются: перо – в перья, используемое для изготовления корма для животных, куриный помет – в биогаз, жир – на биодизель и корма для домашних животных. А также в компании функционируют лучшие очистные сооружения отрасли – предприятия возвращают нормативно-очищенные сточные воды.

Подробнее о проекте по ссылке .

О МХП

МХП – вертикально интегрированный холдинг, лидер украинской аграрной индустрии с акционерным капиталом и зарубежными производственными активами на Балканах.

Холдинг осуществляет основную деятельность в отраслях птицеводства, мясопереработки и животноводства. Инновационность и динамический рост позволили МХП за десятилетие увеличить совокупные мощности по производству мяса курицы в три раза до более 700 тыс. тонн по итогам 2020 года, а также мощности компании по производству курятины европейского операционного сегмента (РР) составили более 100 тыс. тонн м птицы.

ГДР (Глобальные Депозитарные Расписки) МХП котируются под тикером MHPC. Среди партнеров холдинга по реализации крупных инвестиционных проектов – Международная финансовая корпорация (IFC) группы Всемирного Банка, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития и другие ведущие институциональные инвесторы.





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