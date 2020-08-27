NASA впервые отправит на Луну женщин

Исследовать Луну NASA впервые отправит женщин. Вместе с мужчинами-астронавтами они будут учиться выживать на спутнике Земли в течение длительного времени. Об этом рассказал руководитель космического агентства Джим Брайденстайн.

Космическая миссия "Artemis" или же "Артемида" должна стартовать на Луну уже в 2024 году. Именно тогда у американцев появится шанс совершить еще один исторический шаг - впервые высадить там женщин-астронавтов.

NASA. Фото: techcrunch.com

"Случится ли это в 2024 году, сейчас зависит от того, сможем ли мы вдохновить американцев на достижение этой цели", - сказал директор NASA.

К слову, эмблема, которую выбрали для миссии "Артемида", состоит из пурпурно-золотистых тонов. Именно эти цвета являются символом движения за права женщин.

"Эта программа по исследованию луны как раз основана на вкладе женщин-первопроходцев в освоении космоса. Мы очень уважаем тех женщин из NASA, которые уже летали в космос, и тех, которым только предстоит сделать этот шаг", - подчеркнул Брайденстайн.

Сколько именно человек отправятся изучать Луну, и сколько среди них будет женщин, в NASA не уточнили.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в NASA показали уникальные снимки лавины на Марсе.

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