Нарушители ПДД стали ездить в пять раз медленнее благодаря камерам видеонаблюдения

Система автоматической фотовидеофиксации за 45 дней работы зафиксировала нарушений правил дорожного движения на 52 млн грн. При этом, в Министерстве внутренних дел сообщают, что количество нарушений правил дорожного движения за этот период уменьшилось в 5 раз.



В ведомстве сообщают, что полученные со штрафов деньги планируют на улучшение дорожной инфраструктуры на безопасность дорожного движения.

Заместитель главы МВД Антон Геращенко отмечает, что таких результатов удалось достичь благодаря работе 50 камер. По его словам, если по всей стране будут установлены 1000 камер, то бюджет сможет получать 1 млрд грн в месяц.

Также в МВД сообщают, что закупают 300 камер для общегосударственных трасс, которые обещают установить до конца 2020 года.

Ранее "Комментарии" писали, что Министерство внутренних дел намеренно предложить парламенту законопроект, который внесет поправки в Уголовный кодекс и предусмотрит ответственность за неправомерное использование записей с камер внешнего наблюдения. Данный законопроект разрабатывается не только в Министерстве, но и совместно с активистами и народными депутатами.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!