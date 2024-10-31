Нарушение языкового закона: в какой области больше всего жалоб

2024 стал лидером по количеству протоколов, которые были составлены уполномоченным по защите государственного языка. Больше всего обращений по поводу нарушений языкового закона поступило из Киева и Одесской области.

В какой области больше всего жалоб о нарушениях языкового закона

Ресурс UA War Infographics опубликовал инфографику с количеством жалоб по поводу нарушений закона о языке. Общее количество обращений к уполномоченному по защите государственного языка составляет 1703. Лидером стал Киев – 706 обращений.

Если же оценивать по областям, то больше всего жалоб о нарушениях языкового закона поступило в Одесской области – 326, а также в Харьковской и Днепропетровской – 149 и 148, соответственно.

"Количество обращений к уполномоченному по защите государственного языка отражает не количество нарушений языкового закона, а активность тех, кто на них жалуется", — объясняют авторы инфографики.

В 2024 году рекордное количество протоколов по нарушению языкового закона, которые были составлены уполномоченным по защите государственного языка – 216. До этого лидером был 2023 – 128 протоколов и 2021 – 108. Наименьшее количество протоколов было составлено в 2022 году – 46. 29% из них из-за отсутствия украиноязычной версии сайтов.

Нарушения языкового закона: где больше всего жалуются. Инфографика: UA War Infographics

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что языковые инспекторы-волонтеры начали выходить на улицы Ивано-Франковска с 28 октября. Как пояснил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинков, что языковые инспекторы будут действовать толерантно.

Также "Комментарии" писали о том, поддерживают ли украинцы создание языковых инспекторов, которые будут противодействовать распространению русского языка.