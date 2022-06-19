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Народный праздник 19 июня: какие приметы – что нельзя делать в этот день

Народный праздник 19 июня известен под названием Илларион Пропольник

сегодня, 09:00
Автор:

Кравцев Сергей
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Христиане отмечают церковный праздник 19 июня в честь преподобного Иллариона. Если вспомнить традиции и обряды наших предков, то в этот день наши предки чтили зерно и хлебные посевы. Следовательно, Святого Иллариона считали защитником хорошего урожая. Ему посылали молитвы, чтобы зерно достигло, налилось и был хороший урожай. Также в этот день вспоминали тех, кто ушел в мир иной, молились за усопших. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщается в материале "УНИАН".

Народный праздник 19 июня: какие приметы – что нельзя делать в этот день

Праздник 19 июня. Фото: из открытых источников

В этот день христиане соблюдали пост, чтобы почтить память святого Иллариона. Верили, что Бог наградит тех, кто будет употреблять только постную еду в этот день. 19 июня считается благоприятным для борьбы с сорняками и заболеваниями растений.

Название праздника "Ларион Пропольник" появилось не просто так — славяне в эту дату работали на полях и убирали сорняки. Также была традиция засевать поля хлебами, но устраивать прополку льна, маков и проса. Православные верующие сегодня могут помолиться Иллариону Исповеднику об укреплении силы духа, здоровье для близких и о защите дома.

Что нельзя делать 19 июня

В этот день не стоит пасти коров, овец и других животных. 

Если дата выпала на полнолуние, то нельзя работать в огороде.

Если в этот день проводятся поминки, то на них ни в коем случае нельзя пить спиртное и ссориться.

Приметы погоды 19 июня

Полевой вьюнок раскрыл цветки — к теплой и сухой погоде.

Пчелы долго опыляют цветки — к ясной погоде.

Если на жасмине уже опали все цветы, то осень в этом году будет ранней.

Гром сегодня предвещает дожди.

Если резко похолодало, то вскоре так же резко потеплеет.

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Источник: https://www.unian.net/lite/holidays/narodnyy-prazdnik-19-iyunya-2022-obychai-primety-chto-nelzya-delat-11869152.html
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