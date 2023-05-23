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«Наркомафия – это миф. Некого бояться», - организаторы «Поймай барыгу»

Присоединись к акции и помоги очистить страну от наркоторговли. Ведь наркодилеры – это обычные преступники, боящиеся и полиции, и рядовых граждан.

сегодня, 17:28
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Автор:

Slava Kot








В Украине нет настоящих наркобаронов и центров управления наркоторговлей. Об этом заявили организаторы акции "Поймай барыгу" на сайте проекта. Нетронутые мафиози с так называемой "серьезной крышей" – это просто миф, утверждают представители проекта. И призывают не бояться участвовать в акции.

«Наркомафия – это миф. Некого бояться», - организаторы «Поймай барыгу»

«Наркомафия – это миф. Некого бояться», - организаторы «Поймай барыгу»

Ведь на самом деле наркодилеры – это обычные преступники, сами боящиеся и полиции, и рядовых граждан. Приобщиться к акции и помочь очистить страну от наркоторговли предлагают организаторы всем неравнодушным.


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"Поймай барыгу" уже набрала обороты, акция распространилась по всем городам Украины, а десятки людей уже идут в полицию, отправляют организаторам информацию о работе торговцев и лабораторий. Со всеми подробностями и условиями можно ознакомиться на сайте проекта.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=3Ng_3JUdaf8
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