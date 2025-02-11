Нардепы готовятся протолкнуть скандальное решение по достройке блоков на Хмельницкой АЭС

11 февраля Верховная Рада Украины планирует рассмотреть законопроект, который позволит НАЭК "Энергоатом" приобрести два атомных реактора из Болгарии для завершения строительства энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электростанции.

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Эти реакторы стали доступны после того, как Болгария отменила проект строительства новой АЭС, и теперь Украина намерена использовать это оборудование для достройки уже начатых, но не завершенных энергоблоков на Хмельницкой АЭС. В частности, планируется завершить строительство ХАЭС-3 с готовностью около 80%, и ХАЭС-4, на котором готовность только 25%.

Этот шаг является частью стратегии, направленной на обеспечение энергетической безопасности страны в условиях растущей потребности в стабильных источниках энергии. Завершение строительства Хмельницкой АЭС станет важным этапом развития украинской атомной энергетики, что позволит снизить зависимость от импортируемых энергоресурсов и повысить энергетическую независимость страны. Важность этого проекта также подчеркнул и президент Украины Владимир Зеленский, ранее призвавший народных депутатов поддержать инициативу, отмечая ее критическое значение для национальной безопасности.

16 января 2025 года комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг уже выразил свою поддержку этому законопроекту, внеся соответствующие поправки в документ №11392. Такое решение было поддержано большинством депутатов, что свидетельствует о широкой политической поддержке этого важного шага.

Как уже писал портал "Комментарии", партия Петра Порошенко "Европейская Солидарность" выступает против достройки энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС не из-за заботы о национальных интересах, а из-за собственных экономических интересов. Такое мнение высказал политолог Валентин Гладких.