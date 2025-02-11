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Нардепы готовятся протолкнуть скандальное решение по достройке блоков на Хмельницкой АЭС

Важность этого проекта также подчеркнул и президент Украины Владимир Зеленский, призвавший нардепов проголосовать за данную инициативу.

сегодня, 12:00
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Клименко Елена

11 февраля Верховная Рада Украины планирует рассмотреть законопроект, который позволит НАЭК "Энергоатом" приобрести два атомных реактора из Болгарии для завершения строительства энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электростанции.

Нардепы готовятся протолкнуть скандальное решение по достройке блоков на Хмельницкой АЭС

Фото: из открытых источников

Эти реакторы стали доступны после того, как Болгария отменила проект строительства новой АЭС, и теперь Украина намерена использовать это оборудование для достройки уже начатых, но не завершенных энергоблоков на Хмельницкой АЭС. В частности, планируется завершить строительство ХАЭС-3 с готовностью около 80%, и ХАЭС-4, на котором готовность только 25%.

Этот шаг является частью стратегии, направленной на обеспечение энергетической безопасности страны в условиях растущей потребности в стабильных источниках энергии. Завершение строительства Хмельницкой АЭС станет важным этапом развития украинской атомной энергетики, что позволит снизить зависимость от импортируемых энергоресурсов и повысить энергетическую независимость страны. Важность этого проекта также подчеркнул и президент Украины Владимир Зеленский, ранее призвавший народных депутатов поддержать инициативу, отмечая ее критическое значение для национальной безопасности.

16 января 2025 года комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг уже выразил свою поддержку этому законопроекту, внеся соответствующие поправки в документ №11392. Такое решение было поддержано большинством депутатов, что свидетельствует о широкой политической поддержке этого важного шага.

Как уже писал портал "Комментарии", партия Петра Порошенко "Европейская Солидарность" выступает против достройки энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС не из-за заботы о национальных интересах, а из-за собственных экономических интересов. Такое мнение высказал политолог Валентин Гладких.



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