Нардепы готовят закон о запрете символики военных формирований агрессора

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Козлова Альбіна
На сайте Верховной Рады зарегистрирован законопроект "О запрете пропаганды российского неонацистского тоталитарного режима, акта агрессии против Украины со стороны Российской Федерации как государства-террориста, символики, используемой вооруженными и другими военными формированиями Российской Федерации в войне против Украины" №7214 от 26 марта 2022 года.
Верховная Рада, фото из открытых источников
Нардеп Ярослав Железняк анонсировал представление законопроекта о запрете символа, который рисуют оккупанты на своей военной технике.
Отметим, что среди инициаторов законопроекта №7214 Ярослав Железняк не указан. Народные избранники также внесли на сайт законопроект №7215, предусматривающий внесение изменений в Уголовный кодекс. Свод законодательных норм будет дополнен статьями о наказаниях за пропаганду путинского режима.
Кроме того, нардепы зарегистрировали законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О свободе совести и религиозных организациях" о запрете деятельности религиозных организаций (объединений), входящих в структуру (являющуюся частью) религиозной организации (объединения), руководящий центр (управление) которой находится за пределами Украины в государстве, которое законом признано совершившим военную агрессию против Украины, и/или временно оккупировало часть территории Украины " №7213.
Тексты законопроектов еще не опубликованы.
Напомним, президент подписал законы об ответственности за коллаборационизм.
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