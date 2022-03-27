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Нардепы готовят закон о запрете символики военных формирований агрессора

Депутаты подали несколько законопроектов о наказаниях за использование символики агрессора, деятельности организаций, имеющих к нему отношение

сегодня, 15:35
Автор:

Козлова Альбіна
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На сайте Верховной Рады зарегистрирован законопроект "О запрете пропаганды российского неонацистского тоталитарного режима, акта агрессии против Украины со стороны Российской Федерации как государства-террориста, символики, используемой вооруженными и другими военными формированиями Российской Федерации в войне против Украины" №7214 от 26 марта 2022 года.

Нардепы готовят закон о запрете символики военных формирований агрессора

Верховная Рада, фото из открытых источников

Нардеп Ярослав Железняк анонсировал представление законопроекта о запрете символа, который рисуют оккупанты на своей военной технике.

"В Литве, Чехии и немецкой Баварии уже начали приравнивать символику "Z" к нацистской свастике. Вношу сегодня в украинский парламент законопроект. Теперь за публичное использование символа российской захватнической армии знака "Z", ждет лишение свободы. От пяти до десяти лет с конфискацией имущества", – написал он.

Отметим, что среди инициаторов законопроекта №7214 Ярослав Железняк не указан. Народные избранники также внесли на сайт законопроект №7215, предусматривающий внесение изменений в Уголовный кодекс. Свод законодательных норм будет дополнен статьями о наказаниях за пропаганду путинского режима.

Кроме того, нардепы зарегистрировали законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О свободе совести и религиозных организациях" о запрете деятельности религиозных организаций (объединений), входящих в структуру (являющуюся частью) религиозной организации (объединения), руководящий центр (управление) которой находится за пределами Украины в государстве, которое законом признано совершившим военную агрессию против Украины, и/или временно оккупировало часть территории Украины " №7213.

Тексты законопроектов еще не опубликованы.

Напомним, президент подписал законы об ответственности за коллаборационизм.

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Источник: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/period
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